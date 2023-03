Refém na Augusto Montenegro: snipers se posicionam para agir no sequestro

Um perfil do Instagram atribuído ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Pará, divulgou duas fotos de snipers (atiradores de elite) informando que eles estavam posicionados para atuar no caso do sequestro de durou 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, desde a noite da quarta-feira (8).

Procurada, a assessoria de Comunicação da PM confirmou que havia snipers prontos para agir no caso e que os atiradores de elite costumam ser posicionados "sempre" que ocorre uma crise como esta.

A postagem mostra os dois homens preparados para atirar, posicionados em frente às armas e usando balaclava. A legenda das fotos diz o seguinte: "Nipers e time tático do Bope deram suporte e apoio na ocorrência com refém que durou em torno de 17 horas em Belém. Ao término, a mãe e seus três filhos foram libertados e suas vidas foram preservadas. Conte com o Bope".

Comentários

Nos comentários, vários seguidores fizeram críticas pelo fato dos snipers não terem sido usados. "É o mesmo que ser rico e não ter saúde", ironizou um deles.

Algumas pessoas justificaram no perfil que o disparo teria que ser autorizado pelo governador Helder Barbalho, sob pena do policial ter que responder processo criminal no futuro.

Outros internautas evidenciaram que havia seguidores "querendo tiro de qualquier jeito".

Sequestro

Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, manteve como reféns Ana Júlia, de 26 anos, e os três filhos dela, de 9, 7 e 3 anos de idade. Ele invadiu um carro de aplicativo de transporte no momento em que a mulher embarcava com os filhos, na Avenida Augusto Montenegro, próximo ao Entroncamento, por volta das 19h.

O condutor se evadiu do local e a mulher foi mantida dentro do carro com os filhos. Os dois meninos maiores foram liberados ainda na noite da quarta-feira, 8. O bebê de três anos foi liberado na manhã desta quinta-feira (9). E Yann somente se entregou à polícia e liberou Ana Júlia ao meio-dia.

