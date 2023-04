Recondicionamento de Computadores: saiba o que é e quais as vantagens de recuperar máquinas usadas

O recondicionamento de computadores tem se tornado uma prática cada vez mais comum em empresas e instituições que buscam economia e sustentabilidade. Assim como alternativa para pessoas comprarem equipamentos mais baratos para uso doméstico. Nesta sexta-feira (28), Belém ganhou seu primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) do Ministério das Comunicações. O local é adapatado para realização do serviço de recondicionamento, onde também srão oferecidos cursos e oficinas.

O que é o recondicionamento de computadores?

Basicamente, o recondicionamento de computadores consiste em pegar equipamentos usados, fazer uma limpeza geral e substituir peças que estejam danificadas ou obsoletas por outras que estejam em bom estado de conservação. Com isso, o computador volta a funcionar como se fosse novo, mas com um custo muito menor do que a aquisição de um equipamento novo.

Além da economia financeira, o recondicionamento de computadores também é uma prática sustentável, uma vez que evita o descarte prematuro de equipamentos que ainda podem ser úteis. Isso reduz o volume de lixo eletrônico, que é um dos maiores desafios ambientais da atualidade.

Como a prática pode beneficiar o seu negócio?

Outro ponto positivo do recondicionamento de computadores é que ele pode ser feito em grande escala, o que o torna uma solução viável para empresas e instituições que precisam renovar seu parque tecnológico. Além disso, muitas empresas especializadas em recondicionamento de computadores oferecem garantia e assistência técnica para os equipamentos recondicionados, o que aumenta a confiabilidade dessa prática.

No entanto, é importante ressaltar que o recondicionamento de computadores não é indicado para todos os casos. Em alguns casos, pode ser mais vantajoso adquirir um equipamento novo, especialmente se o equipamento atual estiver muito obsoleto ou danificado.

Por isso, é fundamental avaliar as condições do equipamento antes de optar pelo recondicionamento. Além disso, é importante contar com uma empresa especializada em recondicionamento de computadores, que tenha experiência e credibilidade no mercado.