Morre o radialista Gil Dillon, um dos primeiros locutores da rádio Liberal FM

Morreu nesta terça-feira (11) o radialista paraense Gilberto Avelino Coelho do Nascimento, conhecido como "Gil Dillon", aos 75 anos. A morte, que ocorreu em Salvador, na Bahia, foi confirmada por familiares. Natural de Belém e com mais de 50 anos de carreira, Gil teve passagem pela rádio Liberal FM, onde atuou como um dos primeiros locutores. O radialista também teve passagem por outros veículos de comunicação do estado do Pará.

Após se mudar para a Bahia, ‘Gil Dillon’ continuou atuando como comunicador e se tornou uma das figuras mais respeitadas do rádio baiano. Foi apresentador na Rádio e TV Aratu, então afiliada da TV Globo, e passou por rádios como Manchete, Excelsior, Bandeirantes e Sociedade. Aos 75 anos, ele apresentava um programa matinal levando informações aos ouvintes da região.

Gil Dillon deixa esposa, cinco filhos, netos e bisnetos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.