Protesto contra a Sesan fecha parte da avenida Almirante Barroso, em Belém

Na manhã desta quinta-feira (21), cerca de 40 pessoas, entre motoristas que prestam serviços para uma empresa terceirizada e coletores que possuem um termo de cooperação com a Prefeitura de Belém, realizam um protesto na Almirante Barroso, em frente à Secretaria Municipal de Saneamento. no bairro do Marco.

Eles fecharam uma faixa da via contínua, sentido São Brás/Entroncamento. Por volta das 11h, esse trecho da via seguia interditado e alguns protestantes entraram para reunir com uma comissão da Sesan. Os trabalhadores relatam cortes nos repasses que afetaram os transporte dos coletores e resultaram, ainda, em salários atrasados.