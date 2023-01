Pronto socorro do Guamá retoma o atendimento à população, diz prefeitura

Depois de ter tido as atividades paralisadas na última segunda-feira, 9, devido a atrasos no pagamento de funcionários, o Hospital Pronto Socorro Municipal do Guamá “Humberto Maradei” (PSM do Guamá) volta a funcionar normalmente e atendendo casos, leves, moderados e graves, informa a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

A Sesma também reforça, que realizou na quarta-feira, 11, os repasses para as Organizações Sociais (OS), que administram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia, Terra-Firme, Jurunas. "A Sesma reitera que aguarda que os serviços sejam restabelecidos, o mais breve possível, para que as Upas retomem o atendimento integral à população".