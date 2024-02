Projeto utiliza super heróis para humanizar tratamento, em hospital de Ananindeua

O projeto "Heróis do Metropolitano", desenvolvido por funcionários do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Com uso da fantasia de personagens infantis, a inciativa busca reduzir os sentimentos como o medo e a ansiedade das crianças internadas na unidade hospitalar.

Com a ajuda de um book digital, os pacientes mirins escolhem as fantasias de super-heróis ou de super-heroínas para usar no dia do procedimento médico. Ao chegar no bloco cirúrgico, as crianças são recebidas de forma mais leve e humanizada por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros e técnicos.

Moradora de Capanema, nordeste paraense, Suellen Krislle Oliveira, 32, é mãe de Alexandro Oliveira. Ela conta que o filho gosta muito do Homem de Ferro e se animou com a possibilidade de vestir a capa do personagem antes da cirurgia.

“Nossa, com toda a certeza essa atividade não somente traz mais alegria como também deixa o ambiente mais leve. Sabemos que nenhuma cirurgia é simples, ainda mais em criança, mas esse cuidado e humanização fazem toda a diferença e eu sou extremamente grata”, diz.

Para o menino, de 11 anos, se fantasiar com o personagem será uma felicidade. “Eu gosto muito do homem de ferro. Vai ser legal ir para a cirurgia vestido como ele”, comenta.

O sorriso no rosto da pequena Emanuela Sophia, de apenas 7 anos, comprova a felicidade sentida ao poder escolher uma fantasia. “Eu gosto muito da Frozen e que bom que ela estará aqui comigo durante a cirurgia para curar o meu braço”, diz a menina.

Emocionada, a avó de Sophia, Sandra Nazaré, 57, agradece o carinho e a assistência prestada à neta na unidade hospitalar. “O atendimento aqui tem sido excelente e, agora, com mais essa surpresa positiva, é ainda melhor. Os adultos ficam apreensivos, independente do grau da cirurgia, mas ver as crianças mais relaxadas e animadas conforta bastante”, pontua.

“O projeto vem garantir maior entrega de valor aos usuários do HMUE, proporcionando um ambiente mais humanizado, favorecendo o bem-estar e a alegria por meio do lúdico. Busca, ainda, reduzir o estresse das crianças durante o período de internação e garantir maior participação no processo do cuidado”, explica o gerente assistencial Ricardo Gomes.

O hospital também desenvolve projetos com musicoterapia, atividades na horta hospitalar, além de ações informativas, doação de livros, contação de histórias e a educação continuada por meio da Classe Hospitalar.

Referência no tratamento de média e alta complexidade, em traumas e queimados, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HMUE dispõe de 208 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica, exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras, e leitos de UTI.

Somente em 2023, mais 700 mil atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais foram ofertados a pacientes da Região Metropolitana, dos diferentes municípios do Pará e também de outros Estados.