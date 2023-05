Projeto realiza atendimentos gratuitos de pessoas com queixas de dores na coluna vertebral, em Belém

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está oferecendo atendimento fisioterapêutico gratuito para pessoas com queixas de dores na coluna vertebral. O projeto “Assistência e prevenção das disfunções na coluna vertebral” é uma iniciativa da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da instituição. Os interessados devem realizar cadastro de forma on-line.

O projeto tem como objetivo prestar atendimento gratuito e restabelecer, no menor tempo possível, a saúde funcional da coluna vertebral de discentes e servidores da UFPA, além da comunidade externa. O foco do projeto são pessoas com lesões na coluna vertebral, como: hérnia de disco, dorsalgia, lombalgia, dor no pescoço, dor de cabeça, enxaqueca, escoliose, artrose na coluna, dor crônica na coluna, fratura de vértebra, pós-cirurgia de coluna vertebral, entre outras.

Dores na coluna vertebral são uma das principais queixas de desconforto e dor corporal da população em todo o mundo, de acordo com um levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta, ainda, que 80% da população mundial já teve ou ainda terá sua qualidade de vida afetada por essa dor.

“Atualmente, a queixa na coluna vertebral é uma das principais causas de busca ao profissional de saúde. Além disso, esse sintoma pode impactar negativamente a qualidade de vida, causar afastamento do trabalho e elevados custos em saúde. Por isso ter um espaço de acolhimento profissional à comunidade, dentro da UFPA, é extremamente necessário e benéfico, devido à alta prevalência da dor nas costas”, explica o professor Maurício Magalhães, coordenador do projeto.

Cadastro

O cadastro pode ser feito de forma on-line, através do link. Após o preenchimento das informações, o interessado deve aguardar a equipe do projeto entrar em contato para realizar o agendamento gratuito de uma avaliação física.

As atividades do projeto são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 12h, na Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA.