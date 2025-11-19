Projeto chama atenção para a violência sexual infantojuvenil e estimula denúncias via Disque 100

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, oito crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual a cada hora no Brasil. A subnotificação é elevada: somente 8,5% dos casos chegam às autoridades, de acordo com o IPEA (2023). Além disso, levantamento da Polícia Rodoviária Federal identificou mais de 17 mil pontos vulneráveis em rodovias federais, evidenciando a capilaridade do problema.

Esse contexto serve de base para a Loja de Inconveniência, instalação​ aberta ao público durante a COP 30 na Casa Brasil Belém 2025. A proposta inverte a lógica de uma loja tradicional e apresenta ao visitante um ambiente estruturado a partir de dados reais, evidências e informações objetivas sobre a violência sexual infantojuvenil. Em vez de produtos, o público encontra dados, registros e conteúdos informativos que demonstram a urgência do enfrentamento do tema.

A intervenção tem como objetivo ampliar a compreensão social sobre esse crime e reforçar mecanismos de denúncia e proteção, como o Disque 100, canal oficial para comunicar violações de direitos humanos de forma anônima.

Ernesto Pousada, CEO da empresa responsável pela iniciativa, destaca o papel estratégico do espaço. “A Loja de Inconveniência é um convite à ação. A Vibra reafirma seu papel como agente de transformação social, usando a força da marca e sua presença em todo o país para dar voz a uma causa que não pode mais ser ignorada. É hora de romper o silêncio e transformar indignação em atitude. A mensagem é clara e urgente: agir e denunciar é o primeiro passo para proteger nossas crianças e adolescentes”, destaca.

A iniciativa integra o Movimento Violência Sexual Zero, que reúne cerca de 200 organizações comprometidas com prevenção, informação qualificada e implementação de práticas de proteção em ambientes corporativos e comunitários.

Serviço – Loja de Inconveniência

Horário: 12h às 21h

Local: Casa Brasil Belém 2025 – Praça Waldemar Henrique, próximo às Docas de Belém

Entrada: Gratuita

Ingresso: Resgate gratuito disponível nos canais oficiais da Casa Brasil