Programação do ‘Julho Amarelo’ é iniciada na Praça da República, em Belém

Neste domingo (02), inicia a programação em prol da campanha “Julho Amarelo”, período voltado para a conscientização sobre o combate às hepatites virais, na Praça da República. Serão ofertados à população testagem rápida para Hepatite B, Hepatite C, sífilis e HIV além de vacina contra Hepatite B, Influenza, Coronavac, Pfizer, Bivalente e HPV.

“É importante a conscientização da população na prevenção para as hepatites especialmente para os vírus B e C, pois são infecções silenciosas e seu diagnóstico tardio pode progredir para uma insuficiência hepática que provoca fibrose, cirrose ou até mesmo câncer de fígado. Uma das melhores formas de prevenção para o vírus da Hepatite B é a vacina com 3 doses, além da realização de testagem rápida para os vírus B e C, pois o diagnóstico precoce é essencial para iniciar rapidamente o tratamento, aumentando assim as chances no sucesso da cura para o vírus C que tem cura e evitando a progressão da doença para vírus B que não tem cura”, disse Marília Magalhães, Coordenadora Estadual de Hepatites Virais.

A expectativa é que 600 pessoas sejam atendidas, em um quantitativo de 2.400 testes rápidos. Vale lembrar, que a testagem rápida para os vírus da Hepatite B e C continua sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde nos 144 municípios do Estado, assim como a vacina para a Hepatite B.

É recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que a testagem rápida e a vacina para Hepatite B sejam realizadas para pessoas acima dos 40 anos, portadores de diabetes e pessoas que tiveram exposição a sangue e derivados, seja por transfusão de sangue antes de 1993, hemodiálise, uso de drogas ou procedimentos estéticos como piercing e tatuagem, pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua.