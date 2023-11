Programa que ajuda a pagar conta de água faz novos cadastros em Belém e Terra Santa

Neste sábado (11), no bairro da Cabanagem, em Belém, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realiza novos cadastros para o programa social "Água Pará", onde o Estado paga o consumo de até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água) por mês e os beneficiados recebem as contas já quitadas. Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, os novos cadastros serão realizados no município de Terra Santa, localizado na região do Baixo Amazonas.

Em Belém, o cadastro será das 8h às 14h, na Igreja do Evangelho Quadrangular (Templo do Poder de Deus) / Estrada do Benjamin, nº 33 (próximo à passagem Santa Rita). Em Terra Santa, será das 8h às 12h e 14h às 18h, na Quadra da Escola Antônio Cândido Machado. Rua Antônio Cândido s/n. Bairro - Centro.

A ação vai contar com o apoio de equipes da Companhia, que estarão uniformizadas para receber os moradores dos municípios e, posteriormente, efetuar o cadastro no programa.

A Cosanpa reiterou que todas as pessoas que tiverem interesse em aderir ao benefício, devem se dirigir até o local em que as equipes estarão concentradas.

Cadastro

Para ser beneficiado, é necessário ter inscrição no CadÚnico e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. Para as famílias com registro no CadÚnico, basta comparecer até um dos polos com os seguintes documentos: originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa (se já for cliente), comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

Programa Água Pará

O programa de transferência "Água Pará", lançado em setembro de 2021 e, até então, foram realizados mais de 1 milhão de cadastros, que hoje já recebem água tratada e estão com as contas pagas.



Serviço

Novos cadastros do Água Pará

Belém

Data: 11 de novembro

Hora: 8h às 14h

Local: Igreja do Evangelho Quadrangular (Templo do Poder de Deus) / Estrada do Benjamin, nº 33 (próximo à passagem Santa Rita), Bairro: Cabanagem.

Terra Santa

Data: 16, 17 e 18 de novembro

Hora: 8h às 12h / 14h às 18h

Local: Quadra da Escola Antônio Cândido Machado. Rua Antônio Cândido s/n. Bairro - Centro