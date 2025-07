Programa ‘Praça Viva’ incentiva parcerias para cuidar de praças em Belém; saiba mais

Para valorizar a zeladoria, a cultura e a sustentabilidade em Belém, o programa “Praça Viva” promove a ‘adoção’ qualificada de praças e áreas verdes da cidades por entidades como empresários, organizações da sociedade civil e representantes de iniciativas públicas e privadas. Nesta quarta-feira, às 19h, o programa será lançado pela Prefeitura de Belém, por meio do prefeito Igor Normando. O evento será realizado no Palácio Antônio Lemos.

Na ocasião, os participantes irão conhecer os objetivos, diretrizes e benefícios do programa, que já conta com parcerias em andamento – como a da Praça da Bandeira, fruto da parceria da Prefeitura de Belém com o Comando Militar do Norte.

O programa “Praça Viva” surge para fortalecer as parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil.

Confira a programação

Abertura: 24/07/2025 19:00

Local: Palácio Antônio Lemos – Museu de Arte de Belém (MABE)

Endereço: Praça Dom Pedro II – Cidade Velha, Belém