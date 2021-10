Profissionais da saúde recebem terceira dose da vacina contra covid-19 em Belém

Os profissionais da saúde recebem neste sábado (23) a terceira dose da vacinação contra a covid-19 em Belém. A aplicação está sendo feita em 23 locais em Belém (lista ao final da matéria). A distribuição da dose de reforço (terceira dose) aos trabalhadores da saúde vacinados aqueles que receberam a segunda dose até o mês de junho. A vacinação continua até às 17h na capital e distritos da capital paraense.

No posto do Cassazum, no bairro do Marco, o movimento era constante mas tranquilo. O processo de vacinação não demorava mais de 10 minutos. Segundo a coordenação do posto, até o meio-dia haviam sido aplicadas 560 doses.

Uma das profissionais vacinadas hoje foi Cinthia Araújo, 35 anos, que trabalha no Centro Integrado de Reabilitação do Estado do Pará. "Para mim é uma questão de saúde e segurança, a gente precisa reforçar a necessidade de toda a população estar se vacinando. É importante que a gente sirva de exemplo neste momento, e é gratificante estar ajudando a população na linha de frente também na pandemia”, afirmou.

Para Caroline Menezes, que trabalha em uma clínica particular diretamente com atendimento ao público, receber a terceira dose foi uma surpresa. “Eu achava que não precisar tomar a terceira dose. Para mim foi uma surpresa muito boa, porque é mais um reforço para a gente estar se protegendo”, destacou.

Caroline ficou doente com covid-19 logo no início da pandemia em 2020. Ao receber a terceira dose, ela lembrou dos colegas, amigos e familiares que perderam a vida para a doença e não tiveram a chance de se vacinar. “Perdi muitos amigos e familiares para a covid-19. Então, é até uma nostalgia ruim que temos agora ao tomar a terceira dose, porque tem muitos que não tiveram essa oportunidade e faleceram”, relembrou.

Para receber a terceira dose, os trabalhadores da saúde precisam apresentar: RG, CPF e cartão de vacinação de Belém. Também é necessário apresentar também algum comprovante de atuação profissional, como: carteira do conselho, crachá de identificação dentro do prazo de validade, contracheque dos últimos 30 dias ou declaração de vínculo institucional.

Veja onde você pode se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6, na Av. Visconde de Souza Franco, nº 776, bairro do Reduto;

2. Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Espaço Cultural Castanheira Shopping Center, 3° piso, localizado na Rod. BR 316, km 01, bairro Castanheira;

4. Escola de Enfermagem da UEPA, Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita, Avenida Tavares Bastos, nº 1313, bairro Marambaia;

6. FIBRA, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. Ginásio do CCBS-UEPA, Avenida Almirante Barroso, esquina da Perebebuí, bairro do Marco;

8. Ginásio Mangueirinho, Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

9. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, nº 838, bairro da Agulha;

10. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Tv. dos Andradas, nº 1110, bairro Ponta Grossa;

11. Icoaraci - SEST SENAT, Av. Augusto Montenegro, nº 765 – bairro Águas Negras;

12. IFPA - Campus Belém, Av. Almirante Barroso, nº 1155, bairro do Marco;

13. Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa Barão de Igarapé Miri, esquina com a Rua 25 de junho, bairro do Guamá;

14. IT Center, Av. Senador Lemos, nº 3153, bairro da Sacramenta;

15. Mosqueiro - Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins, Rua Lalor Mota, nº 551, bairro Carananduba;

16. Mosqueiro - Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua Francelina Santos (rua da bateria), bairro Farol;

17. Outeiro (somente no dia 22/10)- IEQ Água boa, Avenida Paulo Costa, n° 2842, bairro Água boa;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, Rod. dos Trabalhadores, bairro Parque Verde. Entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, Travessa Padre Eutíquio, loja 358, bairro Batista Campos;

20. Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA ) - Rua do Una, n° 156, bairro do Telégrafo;

21. UNAMA, Avenida Alcindo Cacela, nº 287, Umarizal;

22. UNIFAMAZ, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

23. Mirante do Rio da Universidade Federal do Pará - Campus Guamá, Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.