O Liberal chevron right Belém chevron right

Professores municipais em greve protestam em frente à Secretaria de Educação de Belém

O protesto ocorre na manhã desta sexta-feira (23)

O Liberal
fonte

Professores municipais em greve protestam em frente à Secretaria de Educação de Belém. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Professores da rede municipal de Belém realizam, nesta sexta-feira (23), um ato em frente à Secretaria de Educação de Belém, na Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré. A categoria, que anunciou o início de uma greve nesta semana, reivindica a revogação da Lei nº 10.266/26, que institui o novo Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores municipais, do novo Estatuto do Magistério e da nova matriz curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação.

Conforme os participantes do ato, os projetos foram encaminhados pela prefeitura da capital paraense no dia 16 de dezembro de 2025 e aprovados pela Câmara Municipal no dia seguinte, durante sessão extraordinária.  os projetos foram encaminhados pela prefeitura no dia 16 de dezembro de 2025 e aprovados pela Câmara Municipal no dia seguinte, durante sessão extraordinária.

protesto-educação

