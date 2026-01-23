Professores municipais em greve protestam em frente à Secretaria de Educação de Belém

Professores da rede municipal de Belém realizam, nesta sexta-feira (23), um ato em frente à Secretaria de Educação de Belém, na Avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré. A categoria, que anunciou o início de uma greve nesta semana, reivindica a revogação da Lei nº 10.266/26, que institui o novo Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores municipais, do novo Estatuto do Magistério e da nova matriz curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação.

Conforme os participantes do ato, os projetos foram encaminhados pela prefeitura da capital paraense no dia 16 de dezembro de 2025 e aprovados pela Câmara Municipal no dia seguinte, durante sessão extraordinária. os projetos foram encaminhados pela prefeitura no dia 16 de dezembro de 2025 e aprovados pela Câmara Municipal no dia seguinte, durante sessão extraordinária.

