Procissão das Velas: Semob fará interdição parcial e temporária das vias que fazem parte do percurso

Na sexta-feira (12), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vai realizar uma interdição parcial e temporária das vias para o percurso da Procissão das Velas de Nossa Senhora de Fátima. Os trajetos incluem a saída e a chegada no Santuário de Fátima, seguindo pela avenida Duque de Caxias, rua Antônio Barreto, avenida Alcindo Cacela, rua Domingos Marreiros, travessa Castelo Branco, e as avenidas Magalhães Barata e José Bonifácio.

Nas áreas interditadas, haverá orientação dos agentes de trânsito nos cruzamentos em locais de concentração e do percurso. Também haverá desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que operam nos trechos que serão interditados, com apoio de uma equipe de agentes de transporte, que irá fiscalizar e orientar o cumprimento do desvio dos ônibus até o término da Procissão das Velas.

Quais são os desvios de itinerários:

A linha UFPA - Tamoios, seguirá pela travessa Enéas Pinheiro, avenida João Paulo II, avenida Ceará, travessa Guerra Passos, avenida Conselheiro Furtado, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Gov. José Malcher e avenida Assis de Vasconcelos, com destino ao bairro e centro.

A linha Alcindo Cacela (Via José Malcher), com destino ao bairro e centro, seguirá pela travessa Mauriti, avenida João Paulo II, avenida Ceará, travessa Guerra Passos, avenida Conselheiro Furtado, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Nazaré e travessa 14 de Março.

As linhas Cremação I, Estrada Nova e UFPA – Padre Eutíquio, farão a avenida Generalíssimo Deodoro, avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Alcindo Cacela, com destino ao bairro e centro.

A linha Pedreira - Nazaré, no sentido bairro - centro, fará a avenida Alcindo Cacela, rua Oliveira Belo, avenida Generalíssimo Deodoro, avenida Gov. José Malcher, a destino. Já a linha Pedreira – Felipe Patroni, no sentido bairro - centro seguirá pelas avenidas Almirante Barroso, Gov. José Malcher, travessa Castelo Branco, a destino.

As linhas de transporte que vão pela avenida Duque de Caxias, rua Antônio Barreto e avenida Visconde de Souza Franco, seguirão pela Duque de Caxias, com retorno antes da travessa Humaitá. Farão avenida Duque de Caxias, travessa Vileta, avenida João Paulo II, avenida Ceará, travessa Guerras Passos, avenida Conselheiro Furtado, travessa Quintino Bocaiúva, avenida Nazaré, travessa 14 de Março e rua Antônio Barreto.

As linhas que operam via avenida Almirante Barroso, travessa Antônio Baena, rua Antônio Barreto, travessa Castelo Branco e avenida Conselheiro Furtado, irão continuar pela avenida Almirante Barroso, porém, depois irão pela travessa Humaitá, avenida Duque de Caxias, travessa Vileta, avenida João Paulo II, avenida Ceará, travessa Guerra Passos, avenida Conselheiro Furtado, a destino.

As outras linhas que operam via avenida João Paulo II, travessa Antônio Baena, rua Antônio Barreto, travessa 09 de Janeiro, travessa Marquês de Herval, continuaram pela avenida João Paulo II, com retorno antes da travessa Mauriti, seguindo pela João Paulo II, travessa Humaitá e avenida Marquês de Herval, para o destino.

Os transportes que operam via travessa Marquês de Herval, travessa Curuzu e avenida Duque de Caxias e rua Antônio Barreto, farão a avenida Marquês de Herval, retorno antes da travessa Humaitá, pela avenida Marquês de Herval, travessa Vileta, avenida Almirante Barroso, avenida Gov. José Malcher, a destino.

As linhas que operam pelas avenidas José Bonifácio, Gov. José Malcher, Assis de Vasconcelos, farão as avenidas José Bonifácio, Conselheiro Furtado, e a travessa Quintino Bocaiúva, avenida Gov. José Malcher e avenida Assis de Vasconcelos, ao destino.

As linhas que operam via avenida Magalhães Barata, travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, irão pela avenida Magalhães Barata, avenida Generalíssimo Deodoro, avenida Gentil Bittencourt, travessa Castelo Branco, a destino.

Por fim, as linhas que operam via avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, farão pela Magalhães Barata, depois avenida Generalíssimo Deodoro, e as avenidas Gentil Bittencourt, José Bonifácio e Almirante Barroso, a destino.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)