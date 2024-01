Previsão de chuvas intensas segue nesta quinta e na sexta, no Pará e Amapá, alerta Inmet

A previsão de chuvas intensas segue para esta quinta (04) e para sexta-feira (05), em áreas do Pará e do Amapá. O alerta foi feito por volta das 11h desta quinta-feira (04), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com aviso de grau de severidade laranja, que representa perigo. Dentre as áreas que podem ser afetadas: Nordeste Paraense, Marajó, Baixo Amazonas, Metropolitana de Belém e Sul do Amapá.

O alerta foi feito um dia depois da primeira forte chuva de 2023 em Belém, que deixou vários bairros com alagamentos críticos e causou tumulto no trânsito. Conforme o Inmet, o novo aviso aponta que o volume total de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) em 24h com ventos de até 100 km/h.

"INMET publica aviso iniciando em 04/01/2024, 10h03. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", destaca o alerta.

Instruções:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)



FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA