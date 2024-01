Após forte chuva em Belém, diversos bairros ficam debaixo d’água nesta quarta-feira

A forte chuva que caiu em Belém, na tarde desta quarta-feira (3), deixou vários pontos de alagamentos em diversos bairros da capital. O temporal, ainda que tenha sido rápido, foi o suficiente para provocar transtornos e alagar diversos bairros, causando dificuldade para pedestres e condutores.

Na travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, a rua ficou totalmente alagada. Os condutores que arriscaram passar pelo trecho precisaram enfrentar o aguaceiro que se formou. Já o canal da 14 de Abril, localizado nas proximidades da rua dos Pariquis, transbordou e a via ficou quase que intrafegável. Os moradores que precisavam se deslocar precisaram meter o pé na água para poder atravessar de um ponto a outro.

Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal

Outro ponto de alagamento registrado foi na rua dos Pariquis. O acúmulo de água na pista foi tão intenso que o nível da água chegou a cobrir o pneu dos carros que transitavam pela área. Condutores precisaram reduzir a velocidade para evitar molhar ciclistas e motociclistas que enfrentavam a chuva e seguiam viagem.

A mesma situação também foi observada na avenida Fernando Guilhon e na travessa Quintino Bocaiuva. Coberto com capas de chuva ou até mesmo usando sombrinhas, diversos pedestres precisaram seguir a pé mesmo debaixo do temporal. A dificuldade era ainda maior para quem precisava carregar bolsas, sacolas e, até mesmo, para aqueles que levavam crianças no colo.