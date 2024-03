Preparação para a Quaresma: veja a agenda do mutirão de confissões da semana

A Quaresma iniciou no dia 14 de fevereiro. Durante quarenta dias, os cristãos católicos de todo o mundo se preparam para os eventos da Semana Santa. Entre a próxima segunda-feira (18), e a sexta (22), paróquias da Região Metropolitana de Belém realizam mutirão de confissões. Confira a agenda:

18/03 - Segunda-feira

17h - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Coqueiro

17h - Paróquia São José de Anchieta – Coqueiro

19h - Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Marituba

19h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima

20/03 - Quarta-feira

10h - Paróquia Sant’Ana Matriz – 17h na Capela Dom Bosco

17h - Paróquia Cristo Redentor- Coqueiro

17h - Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné

19h - Paróquia Bom Pastor – Marituba

19h - Paróquia São Pio X – Ananindeua

19h - Paróquia Santa Bárbara- Santa Bárbara do Pará

9h - Área Missionária São João Bosco – Sacramenta

19h - Paróquia Santa Luzia - Jurunas

19h - Paróquia Nossa Senhora do Amparo- Cidade Nova

19h - Paróquia Divino Espírito Santo- Coqueiro

19h - Paróquia São Miguel – Cremação

21/03 - Quinta-feira

17h - Paróquia Santa Edwiges – Mangueirão

19h - Paróquia São José dos Verdejantes - Águas Lindas

19h - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Benfica

22/03 - Sexta-feira

17h - Paróquia Coração Eucarístico de Jesus – Conjunto Catalina

19h - Paróquia Ascensão do Senhor - Icuí

19h - Paróquia Santíssimo Sacramento- Marituba

19h - Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro

19h - Paróquia São Sebastião - Sacramenta

19h - Paróquia Santo Antônio de Lisboa – Batista Campos

23/03 – Sábado

17h - Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro- Cabanagem

17h - Paróquia Santo Antônio de Pádua – Coqueiro

19h - Paróquia Ascensão do Senhor – Icuí

19h - Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

25/03 - Segunda-feira

19h - Paróquia São José de Queluz – Canudos

19h - Paróquia Santa Maria Goretti – Guamá

26/03 - Terça-feira

19h - Fura Área Missionária do Cenáculo -Mosqueiro

19h - Paróquia São Francisco de Assis – São Brás

27/03 - Quarta-feira

19h - Paróquia São Pedro Pescador - Mosqueiro

Ao longo do dia - Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré do Desterro - Nazaré