Quaresma: Arquidiocese de Belém realiza Mutirão de Confissões em preparação para a Semana Santa

Como parte das atividades da Quaresma, período de reflexão e orações por parte dos cristão em preparação para a Páscoa do Senhor, a Arquidiocese de Belém realiza o Mutirão de Confissões visando os eventos da Semana Santa, até 27 de março, nas oito Regiões Episcopais. Desde o começo da Quaresma no dia 14 deste mês de fevereiro, intensificou-se a procura pelo sacramento da confissão nas paróquias. Então, para atender mais fiéis nesse sentido, é realizado o tradicional “Mutirão”, em que as paróquias se organizam por datas para terem mais sacerdotes auxiliando nos atendimentos aos fiéis.

As confissões nas paróquias são realizadas durante todo o ano, mas com uma procura maior no período da Semana Santa e Natal, já que a recomendação da Igreja é que os católicos devem se confessar ao menos uma vez no ano e comungar pelo menos uma vez durante o período da Páscoa.

Olhar para dentro

Como explica a Arquidiocese, "um dos sete sacramentos da Igreja Católica, o Sacramento da Penitência concede ao fiel o perdão de seus pecados e o convida a uma conversão interior e busca por mudança através de mortificações e humildade diante de seus pecados. O Sacramento da Penitência é uma das recomendações da Quaresma, e ao contrário do que se pensa, quando se fala em penitência, não se refere a algo físico como a dor e sofrimento, mas a uma virtude que permite olhar para dentro de si e reconhecer a fraqueza, falhas e fragilidade e assim corrigi-las para uma fecunda vida cristã".

"Durante a Quaresma, a penitência precisa ser colocada em prática diariamente, com os arrependimentos dos pecados cometidos, combatendo o orgulho, a soberba, e os demais pecados capitais. Algumas práticas são recomendadas como: abster-se de algum alimento ou bebida; jejuar às sextas-feiras; ser paciente com pessoas e situações incômodas, rezar o terço diariamente, ir à Santa Missa todos os dias e confessar", orienta a Arquidiocese.

Confira a Agenda de Confissões

27/02 – Terça-feira

19h – Paróquia São Geraldo Magela – Val-de-Cães

19h – Área Missionária São Vicente de Paulo - Pratinha

19h – Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório - Pratinha

28/02 – Quarta-feira

19h – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Pedreira

19h – Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Icoaraci

19h – Paróquia São Francisco de Assis – Icoaraci

19h – Paróquia Transfiguração do Senhor – Maguari

29/02 – Quinta-feira

18h30- Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Distrito Industrial

19h – Paróquia Santa Cruz – Marco

01/03 – Sexta-feira

19h- Paróquia São José, na Capela Nossa Senhora de Lourdes – Nazaré

19h – Paróquia Santíssimo Redentor – Icuí

19h – Paróquia São José Operário – Icuí

04/03- Segunda-feira

19h – Paróquia Santa Maria de Belém – Terra Firme

05/03 – Terça-feira

19h – Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Lindas

19h – Paróquia Santa Rosa de Lima- Benevides

06/03 – Quarta-feira

19h30 – Paróquia Menino Deus – Marituba

19h – Paróquia São Francisco de Assis – Murinin/ Benevides

19h-Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência – Val-de-Cães

19h- Santuário de São Judas Tadeu – Condor

19h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Icoaraci

19h – Paróquia São Domingos de Gusmão – Terra Firme

07/03 – Quinta-feira

19h30 -Paróquia Nossa Senhora das Vitórias – Marituba

19h- Paróquia Santa Teresinha da Amazônia – Souza

19h – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci

08/03 – Sexta-feira

19h- Paróquia São Raimundo Nonato – Umarizal

19h- Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Jurunas

19h – Paróquia Jesus Bom Samaritano – Tapanã

19h – Paróquia Cristo Rei – Guanabara

19h – Paróquia Santo Inácio de Loyola- Icuí

19h30 -Paróquia São Pio de Pietrelcina – Marituba

11/03 – Segunda-feira

19h – Paróquia Santo Antônio do Tucunduba – Guamá

12/03 – Terça-feira

19h – Santuário Senhora das Graças da Medalha Milagrosa – Ananindeua

19h – Paróquia Imaculada Conceição – Castanheira

19h – Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã

13/03 – Quarta-feira

17h – Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz -Bengui

17h – Paróquia São Clemente -Bangui

19h -Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Ananindeua

19h – Paróquia São Benedito – Barreiro

19h – Paróquia Nossa Senhora do Carmo- Benevides

19h- Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

19h – Paróquia São Francisco das Ilhas - Cotijuba

19h – Paróquia São Vicente de Paulo- Paar

19h – Santuário Santa Rita de Cássia - Cidade Nova

19h – Paróquia São Pedro e São Paulo – Guamá

14/03 – Quinta-feira

19h – Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã – Marituba

19h – Área Missionária Santíssima Trindade – Ananindeua

19h – Área Missionária Menino Jesus – Santa Bárbara

19h – Paróquia São Jorge – Marambaia

19h às Paróquia São Francisco Xavier – Marcos

19h – Paróquia Santo André Apóstolo - Coqueiro

19h – Paróquia São Lucas Evangelista - Guajará

15/03 – Sexta-feira

17h – Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo – Sideral

17h – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio – Satélite

19h – Paróquia São Marcos – Marituba

19h – Paróquia São João Paulo II – Curió -urtiga

19h – Santuário Nossa Senhora do Ó- Mosqueiro

19h- Catedral Metropolitana – Cidade Velha

16/03 – Sábado

17h – Paróquia Arcanjo São Miguel – Una

19h- Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

18/03 – Segunda-feira

17h – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Coqueiro

17h – Paróquia São José de Anchieta – Coqueiro

19h – Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Marituba

19h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Fátima

20/03 -Quarta-feira

17h – Paróquia Cristo Redentor- Coqueiro

17h – Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné

19h – Paróquia Bom Pastor – Marituba

19h – Paróquia São Pio X – Ananindeua

19h – Paróquia Santa Bárbara- Santa Bárbara do Pará

19h – Área Missionária São João Bosco – Sacramenta

19h- Paróquia Santa Luzia – Jurunas

19h – Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova

19h – Paróquia Divino Espírito Santo - Coqueiro

19h – Paróquia São Miguel – Cremação

21/03 – Quinta-feira

17h – Paróquia Santa Edwiges – Mangueirão

19h – Paróquia São José dos Verdejantes – Águas Lindas

19h – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

22/03- Sexta-feira

17h – Paróquia Coração Eucarístico de Jesus – Conjunto Catalina

19h – Paróquia Ascensão do Senhor – Icuí

19h -Paróquia Santíssimo Sacramento - Marituba

19h – Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro

19h – Paróquia São Sebastião – Sacramenta

19h- Paróquia Santo Antônio de Lisboa – Batista Campos

23/03 – Sábado

17h – Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro - Cabanagem

17h – Paróquia Santo Antônio de Pádua – Coqueiro

19h – Paróquia Ascensão do Senhor – Icuí

19h – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

25/03- Segunda-feira

19h Paróquia São José de Queluz – Canudos

19h – Paróquia Santa Maria Goretti – Guamá

26/03 – Terça-feira

19h – Futura Área Missionária do Cenáculo - Mosqueiro

19h -Paróquia São Francisco de Assis – São Brás

27/03 – Quarta-feira

19h – Paróquia São Pedro Pescador - Mosqueiro

Ao longo do dia – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré do Desterro – Nazaré