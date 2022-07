Prefeitura divulga oito novos locais de testagem para covid-19; saiba quais são

Diante do aumento da procura por testagem da população contra a covid-19, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), anunciou na noite de quinta-feira (7), que a partir desta sexta-feira (8), mais testes estão disponíveis nas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) - que funcionam 24 horas -, e em cinco Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

No anúncio ainda foi reforçado que os moradores só busquem as UBS e UPAs se estiverem com sintomas gripais há, pelo menos, três dias.

Onde fazer o teste de covid-19 gratuito em Belém (atendimento 24 horas)?

UBS

Outeiro (Rua Manoel Barata, 2373-2397);

Cotijuba (Rua Manoel Barata, s/n);

Jurunas (Rua Fernando Guilhon, s/n, entre passagem Jacob e travessa Monte Alegre);

Bengui (Rua Benfica, esquina com passagem São Pedro);

Carananduba (Praça do Carananduba, s/n, entre avenida Beira-Mar e rua Santo Antônio, Mosqueiro);

Baía do Sol (Avenida Beira-Mar, s/n, próximo ao mercado, Mosqueiro);

Icoaraci (Rua Manoel Barata, 840, entre travessas Itaboraí e São Roque);

Tapanã (Rua São Clemente, s/n).

UPAs