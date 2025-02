Prefeitura de Belém promove segunda edição de ‘Belém Pra Todos’ e atende mais de 5 mil pessoas

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistencialismo e Direitos Humanos (Semcad), realizou neste domingo, 23, mais uma mega ação de cidadania nos bairros, como parte do programa ‘Belém Pra Todos’. A segunda edição do programa foi realizada durante a manhã, na Aldeia Cabana, complexo que fica localizado na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira. O evento ofereceu serviços de cidadania para os presentes e atendeu cerca de cinco mil pessoas.

O programa foi pensado pela nova gestão da Prefeitura de Belém, sendo coordenado pela Semcad, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) e Funpapa, além do Governo do Estado. O ‘Belém pra Todos’ tem como objetivo promover o bem-estar e garantir o acesso a direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade, fazendo com que elas tenham acesso a vários serviços gratuitos.

De acordo com o Prefeito de Belém, Igor Normando, o ‘Belém pra todos’ é um programa que engloba cidadania, cultura, esporte e lazer, e que está acontecendo todos os meses na cidade. “17 serviços foram ofertados aqui na Aldeia Cabana, mais de cinco mil pessoas foram atendidas, é mais uma ação feita em parceria com o Governo do Estado e outros órgãos. Essa ação está acontecendo todos os meses, em todas as partes da cidade”.

Neste domingo, os presentes puderam aproveitar serviços como emissão de RG, vacinação contra a Influenza, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites; aferição de glicemia, emissão de guias do IPTU 2025, parcelamento de débitos, vacinação antirrábica para animais, entre outros serviços.

Serviços também foram prestados aos animais da capital (Wagner Pinheiro JR / Agência Belém)

A secretária da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (Sepda), Elizabeth Pires, relata que a atenção prestada aos animais é muito importante para somar em uma ação social. “Nós trouxemos para o bairro da Pedreira os nossos serviços de saúde animal, consultas gratuitas com veterinários, vacinação anti-rábica, cadastro para castração e também para o atendimento no hospital público veterinário. É extremamente relevante essas ações para que possamos cobrir o máximo possível a saúde desses animais da nossa cidade, gerando qualidade de vida para todos”.

Também foram ofertados no evento, serviços da Defensoria Pública do Estado (DPE), como atualização cadastral de título de eleitor e de CPF, cadastramento de senha do portal gov.br, emissão de carteira de trabalho digital e encaminhamentos para emissão de certidão de nascimento, casamento e óbito, além de orientações jurídicas.

Os serviços foram distribuídos em diferentes espaços da Aldeia Cabana. Na parte interna do prédio, as salas foram destinadas à vacinação. Na externa, ficaram concentrados os atendimentos para emissão de RG, atividades do ParaPaz, entrega de mudas de plantas, mutirão do CadÚnico e um espaço dedicado às crianças.

A criançada aproveitou o 'Belém Pra Todos' para se divertir (Wagner Pinheiro JR / Agência Belém)

O programa deve continuar nos próximos meses, sendo realizado mensalmente em diferentes partes da cidade.