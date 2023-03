Prefeitura de Belém inicia cadastro para emissão de meia-passagem

​​A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) deu início ao processo de cadastramento estudantil 2023 para a emissão da primeira via da meia-passagem. Por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU), a Semob requisitou, por ofícios às escolas da rede pública (estadual, municipal, federal) e particular, o envio da relação atualizada dos alunos matriculados, assim como estabeleceu prazos para encaminhar a listagem.

O cadastramento teve início na última quarta-feira (22). Por nota, a superintendência informou que “as escolas têm cinco dias do recebimento do ofício para encaminhar a lista atualizada dos alunos matriculados. Prazo que pode ser prorrogado por mais cinco dias. Já os estudantes, a partir dessa informação das escolas, tem o ano inteiro para solicitar a 1ª via”.

Patrícia Ellen Conceição, coordenadora da COAU Semob, explica que o envio da relação pelas escolas é feito on-line. Após essa etapa, é necessário que um representante da escola, devidamente autorizado no sistema Passe Fácil, confirme os dados da lista pessoalmente no posto de atendimento localizado no Mercado de São Brás.

“Só após o envio e confirmação da relação de alunos enviada pela escola, o aluno poderá solicitar a emissão do cartão de meia-passagem”, atenta Patrícia Ellen Conceição.

Agendamento on-line

O atendimento dos alunos para a emissão da primeira via da meia-passagem estudantil será agendado por meio do site: www.passefacil.com.br.

Para solicitar a carteira de meia-passagem estudantil, o estudante deve se dirigir ao posto de atendimento no mercado de São Brás, na data e hora agendadas pelo site, munido de documento de identidade, uma foto 3×4 e comprovante de residência.