Prefeitura de Belém cadastra moradores de Mosqueiro para sorteio de 600 moradias

A Prefeitura de Belém realiza uma força-tarefa para atualizar e receber novos cadastros de moradores do distrito de Mosqueiro no sistema Viver Belém, que dá acesso ao programa federal Minha Casa, Minha Vida. As inscrições ocorrem até o próximo dia 17 de março, nos bairros Vila, Carananduba, Baía do Sol e Paraíso.

A campanha visa habilitar a população para o sorteio das 600 unidades do Residencial Viver Mosqueiro, situado na Rodovia PA-391. Para o cadastro, são necessários os documentos pessoais, comprovante de residência e endereço eletrônico (e-mail).

Após o período de inscrições, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) vai filtrar as informações e habilitar os interessados no sistema Viver Belém. Segundo a secretaria, serão pré-selecionados mil cadastros, que atendam aos critérios (confira abaixo), para participar do sorteio das 600 moradias, que devem ser entregues ainda este ano. A data do sorteio será divulgada após o dia 17.

O Viver Mosqueiro foi retomado pelo executivo municipal, após negociação da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, financiadora do empreendimento.

Critérios

Os critérios para participação no sorteio obedecem às regras nacionais e municipais do Minha Casa, Minha Vida, entre as quais estão: residir em área de risco; mulheres chefes de família; morar ou trabalhar em uma distância de até 5 quilômetros do empreendimento; pessoas com deficiência; morar ou trabalhar no município de Belém há pelos menos três anos; ou morar agregado ou de aluguel.

A agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, explica que a atualização dos dados garante aos moradores maior chance de serem contemplados no sorteio das 600 vagas do residencial Viver Mosqueiro. “Queremos garantir moradia para quem realmente precisa, fazendo com que se cumpra a função social dos imóveis com famílias de trabalhadores e trabalhadoras de Mosqueiro”, disse a gestora, durante reunião de organização da força-tarefa, na sede da Agência Distrital de Mosqueiro.

Serviço

Programa Viver Belém/Cadastro Mosqueiro

Data: 03 a 17 de março

Locais:

- Vila

Local: Agência Distrital de Mosqueiro - Rua 15 de Novembro, 664.

3 a 17 de março, das 9h às 14h

- Carananduba

Local: Escola Abel Martins - Rua Lalor Mota, nº 51.

6 e 7 de março, das 9h às 17h

- Baía do Sol

Local: Escola Lauro Chaves - Rodovia BL-13 s/n.

8 e 9 de março, das 9h às 17h

- Paraíso

Local: Escola Madalena Travassos - Loteamento Jardim do Paraíso, Alameda Bacuri, s/n.

8 e 9 de março, das 9h às 17h