Prédio corre risco de desabamento no bairro do Reduto em Belém

Defesa Civil de Belém e Corpo de Bombeiros já realizaram vistorias no prédio localizado na esquina Gaspar Viana com a Piedade

Prédio que está dominado pela vegetação tem o risco de desabar no bairro do Reduto. (Carmen Helena / O Liberal)

Um prédio no bairro do Reduto corre o risco de desabar em Belém. O prédio fica localizado na esquina da rua Gaspar Viana com a travessa Piedade, próximo a locais turísticos como o Porto Futuro II e a praça Waldemar Henrique. A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Municipal de Defesa Civil, esteve no local e realizou vistoria técnica no local nesta semana para avaliar as condições estruturais do prédio e identificar possíveis riscos à segurança de pedestres e moradores da região. A Defesa Civil deverá divulgar mais informações posteriormente.

Moradores da região estão preocupados com a construção, que possui rachaduras e muitas vegetações,  venha a cair, a qualquer momento. O Corpo de Bombeiros também esteve no local a pedido dos moradores na tarde da última segunda-feira (15). O órgão de segurança condenou o prédio e apontou risco de colapso. 

Os moradores apontam que o prédio estaria abandonado há pelo menos cinco anos. O espaço abandonado serve ainda como refúgio para criminosos, que assaltam na região e se escondem dentro da construção. O medo é que os altos muros caiam atingindo pessoas e veículos, que ficam estacionados, ou que trafegam pelas duas vias de intenso fluxo. Muitos motoristas aproveitam o espaço para estacionar motos e carros durante o dia. A Secretaria de Turismo e Cultura de Belém informou que o imóvel é de propriedade particular e que notificaria o dono.

 

Palavras-chave

prédio com risco de desabar

prédio condenado

belém

risco de desabamento
Belém
.
