Pré-matrícula para a Creche Prof. Orlando Bitar, em Belém, começou nesta segunda-feira

O Governo do Pará começou, nesta segunda-feira (11), o processo de pré-matrícula de crianças do maternal I e II no Centro de Referência de Educação Infantil Professor Orlando Bitar, em Belém. Nesta terça-feira (12), será a vez dos alunos da pré-escola I. E, na quarta (13), pré-escola II.

Serão contempladas crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade. O Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar é a primeira das 150 unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”. Esse é o maior espaço de aprendizagem paraense em tempo integral destinado ao público infantil que vai receber, anualmente, 525 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade.

O início das atividades está previsto para maio deste ano. O ensino infantil é a primeira etapa da educação básica e faz parte de um processo importante para que a criança aprenda a se relacionar, viver em sociedade, desenvolver capacidades cognitivas, motoras, que são fundamentais para a formação humana.

Na quarta-feira (6), a capital paraense ganhou do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), um espaço capaz de garantir tudo isso.

A trabalhadora autônoma Giselle Santiago, mãe do pequeno Vinícios Daniel, de 5 anos, elogiou a ação do Governo do Estado. “Só o fato das crianças receberem o primeiro ensino nesse espaço confortável e moderno já preenche minha expectativa como mãe. Eu poderei seguir para o trabalho com tranquilidade, sabendo que meu filho vai estar em um local seguro, recebendo uma educação de qualidade e tudo isso é muito gratificante”, disse.

Uma das características principais do CREI Orlando Bitar é a sua localização estratégica

A iniciativa faz parte do compromisso do Executivo Estadual, por meio da Seduc, de zerar o déficit de 30 mil vagas em creches para crianças com até 5 anos de idade em todo o Pará. A educação infantil é a base fundamental do processo escolar. “Nesta fase, a criança se desenvolve, aprende a socializar, a dividir com seus colegas, sendo o grande marco da vida de uma criança na educação. Posso afirmar que este espaço está muito lindo, bem estruturado, dentro de todos os parâmetros necessários para desenvolver um ensino aos pequeninos com qualidade”, disse a pedagoga Vera Lúcia. Barbosa,

Uma das características principais do CREI Orlando Bitar é a sua localização estratégica, na avenida Governador José Malcher, nº 793, no bairro de Nazaré. A unidade permitirá que mães, pais ou responsáveis que trabalham na região central da capital paraense tenham a oportunidade de ter um local seguro e acolhedor para seus filhos, enquanto seguem o expediente de trabalho.

O CREI Prof. Orlando Bitar possui 19 salas para o maternal I e II, pré-escola I e II, brinquedoteca, enfermaria, biblioteca infantil, sala de dança, dos professores, do soninho, de higienização e multimídia. A unidade também dispõe de consultório dentário, escovódromo, refeitório, almoxarifado, banheiros feminino e masculino, equipamentos que propiciam acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcD), entre outros equipamentos educacionais.

O CREI Prof. Orlando Bitar também servirá de local para capacitação dos profissionais que vão atuar nas outras 149 unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”.

Toda essa infraestrutura vai proporcionar aos pequeninos espaços confortáveis, humanizados, ensino de qualidade e totalmente gratuito. Além de oferecer o serviço essencial de educação à população, o CREI Prof. Orlando Bitar também servirá de local para capacitação dos profissionais que vão atuar nas outras 149 unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, também comentou o assunto. “Vamos priorizar o máximo de vagas para trabalhadoras domésticas, serventes, comerciárias, entre outros profissionais, cujo local de trabalho fique na área de abrangência da unidade escolar. Dessa forma, será feita uma grande campanha de mobilização nos edifícios e estabelecimentos comerciais para que este novo espaço de aprendizagem seja de fato um importante equipamento de transformação social por meio da educação”, disse.

Matrícula

Cronograma e as documentações necessárias para a pré-matrícula no CREI Prof. Orlando Bitar:

11/04 - Maternal I e II

12/04 - Pré-escola I

13/04 - Pré-escola II

Vale destacar que será preciso algumas documentações, dentre eles: original e cópia da certidão de nascimento; comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação; crianças inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo)