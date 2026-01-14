Capa Jornal Amazônia
Por que o check-up médico é essencial após as festas? Veja aqui

Na avaliação da saúde cardiovascular, o início do ano também é um momento-chave

Bruna Lima
fonte

O check-up de rotina costuma incluir exames laboratoriais simples, mas fundamentais. (Freepik)

Após o período de festas de fim de ano, marcado por mudanças na rotina, excessos alimentares, maior consumo de bebidas alcoólicas e redução da atividade física, o início do ano se torna um momento estratégico para colocar a saúde em dia. Mais do que uma resolução de Ano Novo, realizar um check-up médico é uma forma eficaz de prevenir doenças, identificar desequilíbrios silenciosos no organismo e garantir mais qualidade de vida ao longo dos meses.
Segundo o médico especialista em clínica médica William Rodrigues Costa, cada começo de ano representa uma nova etapa para o indivíduo, e isso inclui a necessidade de uma avaliação global da saúde. “A depender da idade, alguns exames podem ajudar bastante. Pessoas mais jovens geralmente realizam exames conforme sinais e sintomas, enquanto adultos mais velhos e idosos, mesmo sem doenças aparentes, se beneficiam de uma avaliação mais ampla para auxiliar na melhor decisão terapêutica”, explica.
O check-up de rotina costuma incluir exames laboratoriais simples, mas fundamentais. Entre eles estão o hemograma, que avalia o perfil sanguíneo; a glicemia em jejum, importante para rastrear o diabetes; e o colesterol total e frações, que indica o risco cardiovascular. Também fazem parte da lista exames como triglicerídeos, ureia e creatinina (função renal), TGO e TGP (função hepática), além de urina e fezes.
Em alguns casos, conforme o histórico e as queixas do paciente, exames hormonais, como TSH e T4 Livre, podem ser solicitados para avaliar a função da tireoide.
“O histórico familiar, a idade e o estilo de vida influenciam diretamente na escolha dos exames. Um paciente obeso, sedentário e tabagista, por exemplo, precisa ser avaliado com foco em doenças como hipertensão, diabetes e problemas pulmonares”, destaca o clínico.
Coração 
Na avaliação da saúde cardiovascular, o início do ano também é um momento-chave. De acordo com o cardiologista Antonio Monteiro, esse período simboliza planejamento e organização, inclusive em relação à saúde. “Após as festas, o organismo pode apresentar desequilíbrios que passam despercebidos. O check-up permite identificar alterações cardiovasculares e metabólicas logo no começo do ano, garantindo mais segurança e disposição”, afirma.
Os exames cardíacos básicos incluem a aferição da pressão arterial, eletrocardiograma e exames laboratoriais, como colesterol e glicemia. Exames mais detalhados, como ecocardiograma, teste ergométrico, Holter ou MAPA, são indicados quando há sintomas, alterações iniciais, histórico familiar ou fatores de risco como obesidade, hipertensão e diabetes.
Mesmo pessoas jovens e aparentemente saudáveis não estão isentas. “A avaliação preventiva pode começar a partir dos 18 anos, principalmente para orientar hábitos saudáveis e identificar fatores de risco precoces. Após os 40 anos, o check-up se torna essencial, pois é quando doenças como hipertensão e diabetes começam a surgir com mais frequência”, alerta 
Alterações em exames como colesterol elevado, pressão alta e glicemia descontrolada impactam diretamente a saúde do coração e aumentam o risco de infarto e AVC. Muitas vezes, essas condições não apresentam sintomas iniciais, o que reforça a importância do acompanhamento regular.
Para os especialistas, manter os exames em dia não significa procurar doenças, mas sim investir em prevenção. O diagnóstico precoce permite intervenções simples, muitas vezes baseadas apenas em mudanças no estilo de vida, evitando complicações futuras.
“O acompanhamento médico regular possibilita identificar alterações metabólicas e hormonais ainda no início, garantindo tratamento oportuno e melhor qualidade de vida”, resume William Rodrigues.

Por que fazer o check-up?
Identificar alterações silenciosas no organismo
Prevenir doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais
Avaliar impactos dos excessos das festas
Planejar o ano com mais saúde e disposição
Quando procurar um cardiologista?
A partir dos 18 anos para avaliação preventiva
Após os 40 anos, check-up regular é essencial
Em casos de histórico familiar, sedentarismo, obesidade ou tabagismo
Importante lembrar
O check-up deve ser individualizado
Sempre com orientação médica
Prevenir é melhor do que tratar

