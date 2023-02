Ponte do Outeiro é liberada para o fluxo normal de trânsito neste domingo; veja as fotos

A ponte do Outeiro sobre o Rio Maguari foi liberada para o fluxo normal de carros, por onde em média circulam cerca de 40 mil veículos por dia, de acordo com o governador Helder Barbalho. O chefe do Executivo estadual entregou a estrutura de 360 metros de extensão, na manhã deste domingo (26), em um concorrido ato, com autoridades públicas e dezenas de moradores da ilha, distrito de Belém.

"É importante destacar que esta é uma entrega relevante porque cerca de 100 mil pessoas moram em Outeiro, e precisam trabalhar, se deslocar diariamente. Eu agradeço a parceria da população com esta obra", afirmou o governador.

Participaram da reabertura da ponte o senador Jader Barbalho, a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, o governador Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Ivan Duarte / O Liberal)

A estrutura de 37 anos teve um dos pilares desprendido, em um acidente no dia 17 de janeiro de 2022, o que motivou o fechamento da ponte que conecta os distritos de Icoaraci e Outeiro, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Foram oito meses de obras que assegurararam um novo mastro central com 50 metros de altura, 16 estais (cabos de aço), e a revitalização de pilares remanescentes.

A ponte também ganhou nova pintura do guarda-corpo, asfaltamento e uma nova iluminação.

A ponte de Outeiro foi reerguida pelo governo do Estado a partir do processo de estaiamento, que consiste na utilização de cabos de aço nas quatro direções. O sistema trava o andaime (fixador), evitando que se mova em qualquer sentido.

