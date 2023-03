Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em São Brás

Robert Gabriel Furtado do Carmo e Elton Gabriel Soeiro Cardoso foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29), como suspeitos de envolvimento no homicídio praticado contra Thiago de Souza Rodrigues, em 7 de janeiro deste ano, em Belém. O crime foi praticado na área da Praça da Leitura/Memorial Magalhães Barata, no bairro de São Brás. A ação fez parte da Operação Barrete, desencadeada pela PC.

A operação foi cumprida na manhã desta quarta-feira (29), mobilizando agentes da Policia Civil, por meio da Divisão de Homicídios (DH) e a Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). A "Barrete" serviu para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, no bojo do inquérito policial que apurou a autoria do crime de homicídio qualificado em desfavor de Thiago de Souza Rodrigues.

Naquela ocasião, a vítima foi encontrada morta dentro de uma lixeira de plástico de cor laranja por garis que faziam a limpeza no local. A equipe policial plantonista da DH iniciou as diligências investigativas. Com ajuda de imagens de videomonitoramento, foi possível identificar e prender logo em flagrante dois envolvidos, como repassa a Polícia Civil.

Identificados

Com a continuidade das investigações, foi possível identificar outros envolvidos. Após representação da autoridade policial, houve a decretação da prisão preventiva de Robert Gabriel Furtado do Carmo e Elton Gabriel Soeiro Cardoso. Eles foram localizados e presos nesta quarta (29), sendo dado o devido cumprimento aos mandados.

Após os procedimentos formais, como informa a Polícia Civil, os presos serão submetidos à perícia de lesão corporal e encaminhados ao sistema penitenciário estadual, ficando à disposição da Justiça.