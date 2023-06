Poder transformador da educação é tema de livro da Escola de Comunicação Papa Francisco

Relatos e experiências de ex-alunos e professores da Escola de Comunicação Papa Francisco permeiam o livro “Ponte Para o Futuro”, que será lançado neste domingo (18), no hall do Jornal O Liberal, localizado na avenida Romulo Maiorana, em Belém. A publicação reúne testemunhos que destacam o poder de transformação da comunicação e da educação na vida de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade econômica, que enxergaram no curso, oferecido de forma gratuita pela instituição, uma oportunidade de profissionalização.

Fundada em 2009, a Escola de Comunicação Papa Francisco já beneficiou mais de 600 jovens e adultos, que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou bolsistas, e não tiveram condições de ingressar em uma faculdade. Anualmente, a escola oferece uma média de 25 vagas no Curso Técnico em Comunicação de Rádio e Televisão, que prepara os alunos para o mercado de trabalho em setores operacionais da rádio e da televisão.

De acordo com o padre Claudio Pighin, diretor da escola e presidente da Organização Não-Governamental Missão Friuli Amazônia, mantenedora da instituição, os recursos obtidos nas vendas dos livros serão revertidos nas melhorias da sede da Papa Francisco, na Passagem Francisco Xavier, no bairro do Marco, que resiste há 24 anos com ajuda de doações voluntárias. “Nosso trabalho tem como principal objetivo ajudar os jovens carentes a se tornarem protagonistas de uma sociedade, que muitas vezes gosta de excluir”, destaca o padre.

“Para mim, é gratificante ver o poder de transformação da educação na vida desses jovens. A cada vez que encontro um ex-aluno na rua e eles me dizem que venceram graças ao trabalho da escola, sinto cada vez mais que não errei na decisão de entregar a minha vida para favorecer pessoas vulneráveis. É isso que me motiva e me permite chegar ao fim do dia com um sentimento de gratidão”, acrescenta o diretor da escola.

Serviço:

Lançamento do livro "Ponte Para o Futuro"

Data: 18/06 (domingo)

Hora: 09h30

Local: Hall do Jornal O Liberal (Avenida Romulo Maiorana, nº 2473 - Bairro: Marco