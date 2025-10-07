Planetário do Pará promove observação gratuita da Superlua nesta terça-feira (7/10), em Belém

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) promove gratuitamente nesta terça-feira (7/10), em Belém, a observação da Superlua. A ação vai ocorrer a partir das 19h, no CCPPA, sem a necessidade de inscrição prévia, com o fechamento dos portões às 20h30. Esta será a primeira vez que a Superlua ocorrerá em 2025. Na observação, serão disponibilizados telescópios e binóculos para observação dos detalhes da Superlua. A atividade, que é para todas as idades, vai estar sujeita às condições climáticas.

Katiane Melo, técnica de química do planetário, fala que o fenômeno poderá ser visto a partir das 19h30, que é quando começa a surgir. “A Superlua é quando a lua coincide de estar mais próxima da Terra. Como a lua orbita de uma forma elíptica, existem momentos em que ela está na lua cheia e mais próxima (perigeu) ou distante da Terra”, conta.

A imagem em destaque mostra Katiane Melo, técnica de química do planetário. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ela explica também que, durante a Superlua, o corpo celeste fica “14% maior” do que o normal e 30% mais brilhante. Segundo Melo, a Superlua costuma ocorrer de quatro a cinco vezes ao ano. Isso porque depende do momento em que a lua estará próxima da Terra.

Serviço

Data: terça-feira (5/10)

Horário: os portões abrem às 19h e fecham às 20h30;

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA), que fica na avenida Augusto Montenegro, s/nº, km 03, ao lado do Mangueirinho.