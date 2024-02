Pet Day: mutirão de serviços gratuitos para animais é realizado na UsiPaz de Marituba

Nesta terça-feira (20), foi realizada mais uma edição do "Pet Day", mutirão para saúde de cães e gatos, integrante do programa Pará Patas, desta vez na Usina da Paz Antônia Corrêa, em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém. A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac), ofereceu consultas, vacinação antirrábica e orientações para a saúde dos animais.

Centenas de tutores chegaram cedo para aproveitar o mutirão. A autônoma Adriana Aguiar levou Aurora, cadela com 4 anos de idade, da raça Maltês, para consultar e atualizar a carteira de vacinação.

“Graças a Deus ela está vacinada, e agora vamos consultar com o veterinário. Eu sempre venho aqui na Usina para obter os serviços. Acho muito importante para essa área da comunidade”, relatou Adriana.

A moradora Ivonete Borges aproveitou a consulta gratuita com veterinário para levar seu cão, Juba, que ainda é filhote. “Ele está com umas coceiras na orelha. Então, decidi trazer para consultar. Eu já faço parte da Usina e moro perto, sempre venho”, afirmou.

Conforme o secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, o “Pará Patas” contribui para fortalecer a saúde dos animais, combatendo zoonoses e protegendo toda a família.

“A vacinação é essencial para prevenir uma série de doenças graves e potencialmente fatais em animais. Além disso, a vacinação ajuda a prevenir surtos de doenças contagiosas, protegendo não apenas os animais vacinados, mas também toda a comunidade. Ao tornar esses cuidados acessíveis a todos, garantimos um ambiente mais saudável e uma melhor qualidade de vida para a comunidade”, destacou.

Critérios

Os atendimentos do "Pará Patas" começam as 8h, e são realizados por meio de senha, seguindo a ordem de chegada. Deve ser apresentado documento oficial com foto dos tutores. Mais de 50 mil animais já foram atendidos em todo o Pará, desde o ano passado.

O objetivo do Programa é fomentar o bem-estar e a saúde dos animais, enquanto facilita o acesso a serviços veterinários essenciais para pessoas que frequentemente não dispõem de recursos necessários para arcar com essas despesas.

Cronograma

O "Pet Day" do Programa Pará Patas oferta serviços gratuitos nas Usinas da Paz, de acordo com cronograma a seguir:

22/02 - UsiPaz Jurunas/Condor

27/02 - UsiPaz Guamá

29/02 - UsiPaz Pe. Bruno Sechi, no Bengui

05/03 - UsiPaz Cabanagem

07/03 - UsiPaz Terra Firme

12/03 - UsiPaz Icuí-Guajará

14/03 - UsiPaz Marituba

19/03 - UsiPaz Jurunas/Condor

21/03 - UsiPaz Guamá

26/03 - UsiPaz Bengui

28/03 - UsiPaz Cabanagem