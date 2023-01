Hospital Aysú destaca a importância dos passeios com os pets e os cuidados nos dias de chuva

Quem tem cachorro sabe que o quanto esses animais precisam de muita atenção e carinho. Além disso, é importante priorizar algo que faz toda a diferença no dia a dia dos pets: passear na rua. Afinal, é nesse momento que eles gastam energia e interagem com outros cães. O problema é o período chuvoso, ou o famoso inverno amazônico, onde surgem muitas dúvidas se os tutores podem ou não levar os animais para passear. O Hospital Aysú destaca a importância desses passeios e traz dicas para tornar o momento ainda mais especial, mesmo nos dias de chuva.

O primeiro passo é entender o comportamento do animal. Alguns cães só conseguem fazer as necessidades na rua, por exemplo, e nesses casos, mesmo em dias de chuva, o pet precisa do passeio na rua. Por outro lado, alguns cachorros têm medo da chuva e podem ficar estressados. Já nos casos em que o pet não se importa em se molhar um pouquinho, sair na chuva não é um problema. Porém, é importante manter alguns cuidados antes, durante e depois que voltar da rua.

Cuidados necessários

Antes de sair de casa, separe alguns acessórios para evitar que o animal fique muito molhado. Fique atento a qualquer sinal de estresse ou incômodo do pet. Além disso, ao retornar para casa, limpe bem o seu cãozinho, enxugando e secando o animal completamente. Quando o animal não recebe o cuidado adequado e acaba ficando muito tempo úmido e molhado, podem surgir problemas de pele, como fungos, por exemplo.

Acessórios

Alguns acessórios podem ajudar, e muito, na hora de levar o pet para passear em dias de chuva. Com a chegada do inverno amazônico, o ideal é que os tutores se preparem com acessórios que podem ajudar durante os passeios na rua. Entre os mais comuns estão capa de chuva, guarda-chuva para cachorro, sapatos, além de coleira e guia com identificação.

Doenças

A gente sabe o quanto os passeios diários são importantes para os animais, mas acima de qualquer coisa, é fundamental garantir a integridade física do pet. Os dias chuvosos podem trazer maiores riscos de doenças para os animais como gripe, pneumonia, leptospirose em cães e doenças de pele. Sem os cuidados necessários durante as saídas no inverno amazônico, as chances de afetar a saúde do cão são maiores.

Em casos de contaminação ou surgimento de alguma doença, é fundamental buscar orientação de um médico veterinário. Uma dica é o Hospital Aysú, que é referência na capital paraense e conta com uma estrutura completa para atender o seu animal. Além disso, o hospital 24 horas oferece atendimento em diversas especialidades e possui uma equipe de médicos veterinários totalmente preparada.