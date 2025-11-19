Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Perícia da agressão sofrida por jornalista do Grupo Liberal na COP 30 tem prazo de 10 dias

O jornalista Wesley Costa, da Rádio Liberal +, foi agredido com um tapa no rosto pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), na última sexta-feira (14)

A imagem em destaque mostra o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), sendo conduzido por sendo conduzido por seguranças da Organização das Nações Unidas (ONU). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Civil do Pará informou, nesta quarta-feira (19), que o laudo pericial sobre as agressões cometidas na última sexta-feira (14) contra o jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, na Blue Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), tem prazo inicial de até 10 dias úteis - a contar de quando ocorreu o episódio - para ser concluído, podendo ser prorrogado conforme a necessidade das investigações. 

Segundo a corporação, a perícia foi realizada ainda no dia do fato, assim como o registro do boletim de ocorrência na Seccional da Sacramenta e os depoimentos das vítimas. E ainda, a Polícia Civil também requisitou as imagens do circuito interno da Organização das Nações Unidas (ONU), que seguem pendentes de liberação pela organização do evento. Todos esses elementos, como laudo, oitivas e demais documentos,  vão compor o relatório final do inquérito policial, que permanece em andamento.

“A Polícia Civil do Pará informa que todos os procedimentos foram adotados ainda no dia do fato como o registro do boletim de ocorrência na Seccional da Sacramenta, depoimento das vítimas, pedido de imagens e a perícia, realizada no mesmo dia. Todos esses elementos, assim como as oitivas dos envolvidos, vão compor o relatório final do inquérito policial. Em relação a perícia, o laudo tem o prazo inicial de 10 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período ou mais, conforme a necessidade das investigações”, detalha o comunicado, na íntegra.

Relembre o caso

Isis e Vanessa foram alvos de xingamentos e ofensas de gênero, enquanto Wesley foi agredido fisicamente com um tapa no rosto durante a cobertura. O​ óculos do jornalista caiu ao chão e foi recolhido por uma pessoa que passava pelo local. O prefeito foi retirado do evento pela equipe de segurança da ONU.​ Nas redes sociais, Goiano se manifestou em tom de deboche, dizendo que “tudo inventam para nos queimar”.

A agressão aconteceu dias após Wesley ter registrado uma cena que chamou atenção na Green Zone: o prefeito, conhecido por seu alinhamento declarado ao ex-presidente Jair Bolsonaro conversava de forma aparentemente íntima com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol). Wesley publicou o registro em suas redes sociais, gesto que, segundo ele, gerou grande repercussão em Parauapebas.

