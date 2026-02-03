Pela primeira vez, golfinho-listrado é encontrado morto em praia de Mosqueiro

Pela primeira vez na história um golfinho-listrado (Stenella coeruleoalba) foi registrado em praias paraenses. O espécime que habita águas profundas do oceano, presnte em toda a costa brasileria, foi encontrado morto na praia de água doce do Ariramba, em Mosqueiro, distrito de Belém, na última segunda-feira (2).

O corpo do golfinho-listrado foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros, após contato de moradores de Mosqueiro, e posteriormente entregue ao pesquisadores do Instituto Bicho D'água e do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA) de Castanhal, no nordeste do estado, que farão análises e estudos para entender a aparição do animal na praia belenense e as possíveis causas da morte do animal.

A presidente do Instituto Bicho D'Água Renata Emin informou que a aparição acende um alerta, pois este é um local muito distante de onde os golfinhos-listrados habitam. Os cientistas tentarão entender o que trouxe o animal tão longe. A expectativa é que em 30 dias saia o resultado dos exames.

"Essa especie vive em áreas oceânicas em mais de 100 metros de profundidade. Ter vindo até a costa pode indicar que estava doente com algum problema de saúde, ele tinha algumas mordidas de tubarão, mas isso é normal nessa espécie. Ele estava com estado de magreza, só poderemos confirmar depois das análises", destacou. "Ele estar em uma água mais rasa já acende o alerta. Ele pode ter se desorientado por uma doença, por parasitas que podem causar desorientação", comentou.

O Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA) de Castanhal fará a necropsia do animal para determinar a causa da morte. A expectativa é que em um mês seja concluído o estudo que responderá essas perguntas.

Esse é o segundo golfinho de oceano encontrado em praias do Pará neste ano. No mês passado, o Instituto Bicho D'Água registrou o encalhe de golfinho-de-Fraser (Lagenodelphis hosei) em uma praia do município de Colares. Já no ano passado duas baleias foram encontradas encalhadas no Pará.

"O Instituto Bicho D'água já vem monitorando esses casos. Pedimos que a população avise o mais rápido possível. Por procedimento sempre estamos a postos, quando é acionado a equipe se desloca imediatamente, para tentar ainda fazer uma avaliação", detalhou Renata.

A rapidez na comunicação é fundamental para ajudar os animais e, em caso de morte, resgatar a carcaça com celeridade garante maiores dados de coleta para entender a morte. "Quanto mais tempo de decomposição, menos informações a gente consegue, porque estamos em uma região em que a exposição ao sol e ao meio ambiente acelera a decomposição", enfatiza a pesquisadora.

Em caso de encalhe ou morte, a orientação é entrar em contato as equipes o Instituto Bicho D'Água pelo número (91) 98226-5005. O instituto ajuda a proteger espécies como golfinhos, botos, baleia e tartarugas.