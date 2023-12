Pedestres reclamam de buracos na calçada do Bosque Rodrigues Alves em Belém

A falta de manutenção em trechos da calçada do Bosque Rodrigues Alves, em Belém, causa insatisfação em moradores que precisam transitar pelo local diariamente. Em diversos trechos da via, nota-se a presença de enormes buracos, que oferecem risco de acidentes aos pedestres.

Maria Marinho, 63 anos, trabalha como comerciante em frente ao Bosque e acompanha diariamente a vida dos pedestres que transitam no local. Ela conta que já presenciou acidentes e que a estrutura não recebe a manutenção adequada.

“Eles limpam isso aqui com a vassoura e fazem uma farofinha com cimento e jogam água. Dá uma ‘batidinha’ e pronto. E areia não segura pedra. Já vi gente cair, chutar pedra e sair sangue do dedo porque cortou o pé”, relata a idosa.

O trecho situado na Avenida Almirante Barroso é o que apresenta mais danos estruturais. Os buracos são encontrados em muitos pontos da via pública, com a presença de pedras soltas do calçamento, que ficam espalhadas pelo solo.

A aposentada Joana Veloso, 65 anos, precisa passar todos os dias pela calçada. Sempre andando com cuidado, ela afirma que teme cair e se machucar no local.

“A situação é bem crítica, principalmente para nós que somos idosos, né? Já vi muitas pessoas tropeçando e se machucando. É muito complicado. O local aqui está bem abandonado e era preciso cuidar mais”, destaca a aposentada.

Além do trânsito comum de pedestres que estão apenas se deslocando por Belém, a calçada em torno do Bosque também é utilizada por muitas pessoas que praticam exercícios físicos, como a caminhada ou corrida ao ar livre.

Ricardo Henrique Baia, 30 anos, caminha no entorno do bosque há alguns meses. Ele afirma que os buracos dificultam a vida de quem anda no local, e que o risco de acidentes é real, principalmente para certos grupos de pessoas.

“Tá cheio de buraco, tem essas pedras que é arriscado a pessoa tropeçar e cair. Tem muita gente que caminha aqui, uns senhores, gente que tem algum tipo de deficiência na perna, e é arriscado a pessoa cair”, relata o autônomo.

A estrutura das grades do Bosque também apresenta problemas. Em um trecho localizado na Travessa Lomas Valentinas é possível notar a ausência da cerca de proteção, que separa a parte interna do Bosque da via pública. Para tampar a passagem, foi colocada uma estrutura de aço, junto com tábuas de madeira que foram amarradas.

Foi solicitada uma nota de esclarecimento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) sobre os problemas relatados pela população.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que executa um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las trafegáveis ao pedestre. Em 2022 o órgão realizou uma manutenção em todo o calçamento do Bosque Rodrigues Alves. Uma equipe será enviada até o local para avaliar a situação e planejar uma nova manutenção.

A Semma não respondeu até o fechamento desta edição.