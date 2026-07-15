'Pé de Pano': cavalo com sinais de maus-tratos é resgatado no bairro da Cremação, em Belém

Após passar quatro dias sob os cuidados de uma moradora, um cavalo encontrado em situação de maus-tratos no bairro da Cremação, em Belém, foi resgatado na manhã desta quarta-feira (15). O animal havia sido localizado por moradores no último domingo (12), visivelmente ferido e debilitado. Desde então, estava sendo acolhido pela família da vendedora de coco Adriana Freitas, que acionou os órgãos responsáveis pela proteção animal.

O resgate foi realizado por equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Segundo os responsáveis pela ação, o cavalo é adulto e aparenta ter mais de 15 anos. Ele foi transportado em um reboque adaptado para a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde passará por uma bateria de exames. Após o tratamento, será encaminhado para adoção. Até o momento, cinco pessoas já manifestaram interesse em acolher o animal.