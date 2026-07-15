'Pé de Pano': cavalo com sinais de maus-tratos é resgatado no bairro da Cremação, em Belém

Após passar quatro dias sob os cuidados de uma moradora, um cavalo encontrado em situação de maus-tratos no bairro da Cremação, em Belém, foi resgatado na manhã desta quarta-feira (15). O animal havia sido localizado por moradores no último domingo (12), visivelmente ferido e debilitado. Desde então, estava sendo acolhido pela família da vendedora de coco Adriana Freitas, que acionou os órgãos responsáveis pela proteção animal.
O resgate foi realizado por equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Segundo os responsáveis pela ação, o cavalo é adulto e aparenta ter mais de 15 anos. Ele foi transportado em um reboque adaptado para a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), onde passará por uma bateria de exames. Após o tratamento, será encaminhado para adoção. Até o momento, cinco pessoas já manifestaram interesse em acolher o animal.
Durante os dias em que permaneceu sob seus cuidados, Adriana Freitas criou um vínculo com o cavalo, a quem deu o nome de Pé de Pano. "Eu ficava vendo ele deitado no gramado, no quintal, tomando a água dele. Claro que a gente se apega ao animal, porque ver um sendo maltratado não é fácil. O ser humano não pode desistir: ainda existe amor e compaixão. Que todos possam fazer o que eu fiz. A gente precisa de muito amor nesta vida”, disse.