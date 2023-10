PC promove emissão de RGs às pessoas idosas e PcDs na próxima segunda (16), em Belém

PEDIDO

Deputado estadual requer ação imediata sobre lixão clandestino e fumaça na Grande Belém

O ofício foi protocolado no dia 6 deste mês junto às prefeituras de Belém e Ananindeua. O lixão clandestino em questão fica no bairro de Águas Lindas, conforme consta no documento. Moradores de lá reclamam da situação