Movimento de passageiros no terminal rodoviário deve se intensificar a partir desta quinta (8)

O movimento do terminal rodoviário de Belém deve aquecer a partir desta quinta para o início da saída da cidade rumo aos balneários do Pará e também para fora do estado. Na tarde desta quarta -feira (7), a reportagem foi até ao local e conversou com funcionários de empresas de transporte para saber os destinos mais procurados. Vigia, Cametá e Marudá estão entre as cidades do Pará mais procuradas. Já para fora do estado estão Fortaleza e Recife.

Márcia Lins é operadora de caixa de uma empresa de transporte do terminal rodoviário de Belém e ela diz que na empresa onde trabalha a procura por passagem já começou e os destinos mais procurados são para Marudá, Cametá, Vigia, Curuçá e Salinas.

A tabela dos preços foi alterada no último mês de dezembro e permanece o mesmo. A média do valor da passagem para Salinas é de R$75,00, para Cametá R$ 80,00, Marudá R$ 55,00, Curuçá R$ 55,00 e Vigia R$ 30,00. Lembrando que os valores variam entre as empresas.

Márcia Lins diz que o movimento vai começar a aquecer a partir desta quinta-feira, pois algumas pessoas já compraram as passagens de forma antecipada. “Algumas pessoas já começaram a comprar e acredito que vai ser bem movimentado, pois percebemos que esse ano a procura está maior com relação ao ano passado. É importante que as pessoas comprem com antecedência para não gerar aglomeração”, pontua Márcia.

A secretária Cintia Veloso, 34, foi até o terminal, na tarde desta quarta, para comprar a passagem para o município de Castanhal, onde vai aproveitar o feriado ao lado da família. Ela só vai viajar no sábado, mas resolveu garantir logo a passagem.

"É a primeira vez que estou indo passar o carnaval em Castanhal, pois optamos esse ano por um local mais tranquilo. Mas eu vim logo aqui para providenciar as passagens”, disse a jovem.

Antônio Wanzeler é supervisor de uma das empresas de transporte e disse que Marudá é o destino mais procurado na linha onde trabalha. De um modo geral, ele avalia que a procura ainda está baixa para os demais destinos, mas acredita que nos próximos dias o movimento aumente. “Ainda está tranquilo, mas para Marudá a procura já está mais intensa. bora ver como será nos próximos dias”, pontua o funcionário.

Interestadual

Para os destinos fora do Pará, Recife e Fortaleza são as cidades mais procuradas em uma das empresas de transporte. O funcionário Wagner Siqueira diz que embora essas duas cidades tenham sido as mais procuradas, ele percebe que o movimento está menor com relação ao ano passado.

"Até o momento vendemos mais passagens para essas duas cidades, mas de um modo geral, a saída está sendo menor que o ano passado. As pessoas procuraram as passagens com antecedência, pois como são lugares distantes elas precisam sair com antecedência para poder curtir o carnaval”, destaca Wagner.