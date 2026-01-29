ParáPaz mantém inscrições abertas para curso de Libras voltado ao atendimento ao público

A Fundação ParáPaz, em Belém, segue com inscrições abertas para o curso rápido de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atendimento ao público, iniciativa que busca ampliar a inclusão e tornar a comunicação com pessoas surdas mais acessível. A formação é totalmente gratuita e oferece certificado ao final.

Nas aulas, são utilizados materiais de apoio e recursos audiovisuais, que facilitam o aprendizado e tornam os encontros mais interativos. O principal objetivo é preparar os participantes para situações básicas de atendimento e convivência.

De acordo com o professor Edielson Brandão, especialista em Educação Inclusiva, a proposta é simples, prática e necessária. “O objetivo do curso é fazer com que as pessoas tenham uma comunicação mais inclusiva. Existe uma necessidade real dessa comunicação, principalmente com a comunidade surda, seja num atendimento ou até mesmo na rua”, explica.

As aulas serão realizadas em quatro encontros e acontecem às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30, e são conduzidas de forma dinâmica, com foco principal na prática. “Começamos com a parte teórica, mas logo partimos para a prática. No início, os alunos aprendem sinais básicos como ‘oi’, ‘bom dia’ e ‘boa tarde’, que são justamente as expressões mais usadas no dia a dia, especialmente no atendimento ao público. Com o tempo, vamos aprofundando um pouco mais”, destaca o professor.

Embora outras unidades da Fundação ParáPaz já tenham ofertado o curso, esta é a primeira vez que a formação em Libras é realizada na sede, em Belém.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até segunda-feira (02) e podem ser feitas até o início da aula, às 8h30, para que o aluno já participe da turma no mesmo dia.

Até sexta-feira (30), as inscrições são presenciais, na Unidade Social e Profissional ParáPaz, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 267, entre Domingos Marreiros e Antônio Barreto, das 9h às 12h.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, e-mail e telefone. As vagas são limitadas.