Paralisação de peritos criminais atrasa liberação de corpos em Belém

As atividades de Perícia Criminal do Pará estão suspensas durante uma paralisação que começou na manhã desta quinta-feira (10), às 7h, e deve se estender por 12 horas. A informação foi confirmada pela Associação de Peritos Oficiais do Pará (Aspop). Por volta das 9h, a reportagem registrou a movimentação em frente à sede da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) em Belém, no bairro do Bengui. Diante da paralisação, familiares informaram que aguardavam com atraso a liberação de corpos pela perícia.

Segundo a Aspop, foi garantida a porcentagem legal de 30% nos serviços internos de laboratório e medicina legal. A associação afirmou que também foi permitida, por questões humanitárias, a entrada de vítimas de agressão sexual e idosos.

A categoria reivindica recomposição salarial, aos ajustes na carreira, por meio do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR), da implementação do plantão remunerado e da aprovação da PEC da perícia.

"A PEC da perícia trará segurança jurídica para as atividades da Polícia Científica, assim como o resgate de direitos e prerrogativas que foram perdidos há mais de 20 anos", detalha a Aspop, em nota.

A concentração da paralisação foi marcada nas sedes da PCEPA em Belém e nas regionais de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém, incluindo os núcleos de Abaetetuba, Bragança, Itaituba, Paragominas, Parauapebas e Tucuruí.

"Corpos que estão sendo liberados somente do serviço de verificação de óbito (SVO) e exames somente do Parapaz e crimes de violência sexual contra idosos e crianças", detalha a Aspop.

Atraso na liberação de corpos

Maria Angélica Pereira, 47 anos, cuidadora de idoso, foi para a PCEPA em Belém para liberar o corpo do pai, que foi encontrado morto em estado avançado de decomposição. Segundo ela, a previsão era liberar o corpo a partir de 8h desta quinta. Entretanto, foi surpreendida pela paralisação.

Ela disse que recebeu a informação de que o corpo só será liberado na sexta-feira (11). Mas ainda não sabe a hora. "É uma tristeza. Uma angústia que se prolonga", disse ela, cuja família mora na Pratinha 1.