Paraense viraliza nas redes sociais após paçoca cair no chão e atrair formigas; entenda

Um simples descuido se transformou em um fenômeno viral nas redes sociais. O entomólogo paraense, César Favacho, conhecido por seus mini documentários de insetos e trabalhos de macrofotografia, deixou cair uma paçoca no chão e, em vez de jogá-la fora, decidiu acompanhar a reação das formigas. A "saga da paçoca", como ficou conhecida, já alcançou quase 10 milhões de usuários e milhares de pessoas acompanham, com expectativa, o desenrolar da história no X, antigo Twitter.

Tudo começou quando o irmão de César deixou a paçoca cair no chão. O entomólogo, fascinado pelo comportamento dos insetos, logo viu uma oportunidade de transformar a situação em um experimento científico e educativo. "Meu irmão deixou uma paçoca cair no chão. Daí eu pedi pra ele me dar ela e agora tô deixando minha câmera filmando pra ver quanto tempo leva para as formigas macetarem essa paçoca", escreveu o cientista no primeiro tweet.

Com a paçoca no chão, um relógio ao lado e a câmera captando imagens 24 horas por dia, César acompanhou cada passo da "batalha épica". Ao longo da thread, que já conta com quase 100 tweets, César narra os acontecimentos com detalhes, revelando a diversidade de formigas que se interessaram pela paçoca. Formigas saúvas, "cabeçudas" (pheidole) e outras espécies menores também foram vistas na cena, mas quem realmente dominou o banquete foram as formigas-de-fogo.

Uma mosca "decepadora de cabeças" sobrevoou a cena, aterrorizando com seu comportamento brutal: ela decepa a cabeça da formiga e põe seus ovos. As larvas da mosca se alojam na cabeça da formiga, cortando a conexão com o corpo e fazendo a cabeça cair. Outro visitante foi um bem-te-vi, que tentou, sem sucesso, se apoderar da paçoca.

Nem mesmo a chuva de Belém, que caiu durante as filmagens, foi capaz de interromper a "saga da paçoca". O experimento viralizou e se tornou um verdadeiro show de entretenimento. A saga ganhou até mesmo um trailer e um pôster, criados por internautas empolgados com a história.

Nos comentários da thread, os usuários se divertem com a narrativa e se mostram ansiosos para saber o que acontecerá com a paçoca. "Melhor thread da história do Twitter! Ansioso pela 3ª temporada", disse um usuário. "Isso daqui estará nos livros de história como a guerra da paçoca", comentou outra. "Vida de Inseto 2 precisa acontecer e o César Favacho tem que ser o diretor e o roteirista", sugeriu um internauta.

Formigas-de-fogo construíram um formigueiro ao redor da paçoca. (Reprodução/Twitter)

Sobre o paraense

César Favacho é um entomólogo paraense, mestre em biodiversidade e evolução, que se dedica a desvendar os mistérios do fascinante mundo dos insetos. Através de seus mini documentários e trabalhos de macrofotografia, ele leva o público a conhecer a beleza e a importância desses pequenos seres. Em entrevista ao OLiberal, ele falou sobre seu fascínio por insetos, que começou ainda na infância. "Minha história com insetos é bem antiga, eu sempre gostei. Eu nunca quis outra profissão que não fosse trabalhar na biologia", disse.

O entomólogo disse que fez um estágio no Museu Emílio Goeldi e se dedicou a pesquisas sobre o Louva-Deus, seu inseto favorito. Na pandemia, ele criou uma conta no TikTok para divulgar seu trabalho com os insetos. "Eu tinha um quintalzinho em casa que eu encontrava uns insetos e comecei a fazer uns vídeos sobre isso", disse. Atualmente, o perfil conta com mais de 320 mil seguidores, que acompanham com entusiasmo seus vídeos informativos sobre o universo dos bichos.

"Sempre gostei muito de formigas e acho a sociedade muito legal, o jeito que começam uma colônia, a rainha com os ovos. Desde criança eu queria fazer um formigário e eu vi que podia fazer isso com uma certa facilidade se eu tivesse uma rainha", disse. Desde então, o cientista começou a fazer vídeos sobre o início de colônias, que também viralizaram nas redes sociais.

Através do seu trabalho, César mostra a beleza e a importância desses seres para o meio ambiente. "Eu vejo nos bichos beleza e a minha vontade era fazer todo mundo enxergar essa beleza também", disse.

Ao ser perguntado sobre o desfecho da saga da paçoca, César disse que está torcendo para uma reviravolta. "Eu queria que as formigas-cabeçudas protagonizassem mais, porém eu gosto das formigas-de-fogo também", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)