Pará recebe o primeiro laboratório de formação profissional para o autismo no Brasil

Foi entregue nesta terça-feira (3) Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Belém. A unidade está situada na travessa Presidente Pernambuco, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos. Com dois pavimentos, o prédio tem capacidade para atender mais de 300 usuários com TEA, de 02 a 59 anos, a fim de promover assistência baseada em critérios científicos, mas principalmente servir como laboratório de formação profissional especializada. Para as obras, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 3,3 milhões.

Durante a cerimônia de entrega do Cetea, o governador do Estado, Helder Barbalho, destacou o ineditismo das políticas públicas implantadas no Pará às pessoas com autismo. “A nossa gestão abraçou essa causa de vida, que é a de milhares de famílias que possuem pessoas com transtorno do espectro autista nesse Pará. Nosso Estado se tornou diferenciado, cada vez mais, inclusivo, sempre a favor da ciência e referência no atendimento às pessoas com TEA”, disse o governador Helder Barbalho.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Romulo Rodovalho, o impacto trazido pelo Cetea será positivo na oferta de vagas para atendimento, expansão dos serviços, assistência ao público jovem e adulto com autismo. “É uma marca histórica e estamos entregando de fato uma decisão política por meio de um dispositivo em saúde baseado no rol das melhores evidências científicas para o TEA”, destacou.

Ainda durante a cerimônia, a coordenadora estadual de Políticas para o Autismo, Nayara Barbalho, ressaltou que no campo da formação o Cetea fará o acolhimento não só de gestores, mas também de profissionais e alunos envolvidos com o tema, para incentivar e promover o ensino, a pesquisa e a extensão sobre autismo em contextos intersetoriais, por meio de visitas guiadas, estágios, imersões e residências médicas e multiprofissionais.

“Nas ações que fazemos pelos municípios, a maior procura é por capacitação profissional. E essa demanda será atendida com o Cetea, pois nele haverá vários cursos permanentes de capacitação e a formação será feita pela Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (SUS)”, acrescentou Nayara, ao frisar ainda que profissionais dos 144 municípios paraenses poderão fazer uma imersão no espaço e voltar aos seus municípios aplicando essas práticas que comprovadamente trazem um prognóstico positivo de autonomia, independência e qualidade de vida para pessoas com autismo.

A unidade conta com um pavimento voltado para incentivar e promover o ensino, pesquisa e ações práticas sobre o autismo em diferentes contextos. O prédio tem ainda laboratórios de formação, auditório, biblioteca, sala de aula, recursos de multimídia e quatros salas-espelho com sistema de escuta para os espaços de atendimento, além de um espaço fixo de incentivo ao empreendedorismo inclusivo, iniciativa que a equipe da Cepa já leva de forma itinerante em diversas ações pelo Pará.

No pavimento de atendimento a pessoas com autismo, o Cetea conta com salas de integração sensorial, salas de terapia, laboratório de corpo e movimento, box de intervenção individual, salas de habilidades sociais e vocacionais e salas de atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD).

Após visitar as imediações do Cetea, a Procuradora Municipal e Especialista em Direito Público, Bárbara Cozzi, relatou, emocionada, que foi diagnosticada com TEA em 2020 por ocasião de um tratamento contra a Covid-19. “As instalações estão formidáveis e fico feliz pelas famílias e pelos profissionais que aqui serão treinados para atender tantos autistas que, ao contrário de mim, ainda não tiveram oportunidades para desenvolver suas habilidades”, disse, ao destacar que o Cetea é o resultado concreto de como o Sistema Único de Saúde (SUS) funciona. “O dia de hoje é uma vitória da ciência sobre a negação e o obscurantismo. É uma vitória dos direitos das pessoas pela vida”, finalizou.

Ainda na ocasião, Bárbara Cozzi fez um agradecimento especial ao senador Jader Barbalho, presente ao evento, assim como à vice-governadora Hana Ghassan; à primeira-dama do Estado e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Daniela Barbalho, e às demais autoridades presentes ao dispositivo da cerimônia.

Política de Estado

A execução da obra no Cetea está incluída em uma série de iniciativas do Governo do Pará, viabilizadas pela Lei nº 9.061/2020, referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Peptea). Sancionada pelo governador Helder Barbalho em maio de 2020, a legislação também criou o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos dos Autistas, que ampara o mapeam​ento referente às demandas de pessoas com autismo no Pará.

Além do Cetea, a Sespa mantém três Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), em Belém, Capanema e em Tucuruí, e outros quatro estão em obras em Marabá, Altamira, Breves e Santarém.

Nos Nateas são oferecidos atendimentos multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo, com aplicação de protocolos aprovados cientificamente. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, arte-terapeutas e pedagogos trabalham em conjunto a partir da análise comportamental.