Palestra da OAB debate a inclusão de pessoas com autismo no ensino superior

Nesta quarta-feira (26), a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA), da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), realizará o evento “Inclusão no Ensino Superior: a Garantia de Direitos às Pessoas com Autismo”. A programação será a partir das 14h e seguirá até às 19h, no Auditório da OAB, localizado na praça Barão do Rio Branco, bairro da Campina, em Belém. A palestra também será transmitida via plataforma digital.

Para os que desejarem participar, as inscrições devem ser feitas on-line no site da ESA, junto do pagamento de um valor simbólico de R$ 10,00. O valor é isento para advogado considerado Pessoa com Deficiência (PcD). As inscrições estarão abertas até 3 horas antes do início do curso. As vagas são limitadas para 100 participantes. A participação no evento gera certificado com 5 horas complementares.

O evento contará com palestras da advogada e Coordenadora do Projeto TEA, Flávia Marçal; pela Presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Autismo da OAB-PA e Coordenadora Estadual de Políticas para o Autismo do Estado do Pará, Nayara Barbalho. Também participará da programação a Procuradora Municipal e Especialista em Direito Público, Bárbara Cozzi.

Serviço

Palestra - Inclusão no Ensino Superior: a Garantia de Direitos às Pessoas com Autismo

Data: 26/04 (quinta-feira)

Horário: das 14h às 19h

Local: Auditório da OAB, localizado na praça Barão do Rio Branco, bairro da Campina, em Belém