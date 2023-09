Padre Cláudio Pighin reflete a importância do perdão com Evangelho de Mateus

A homilia publicada hoje, 16, por padre Cláudio Pighin, responsável por ministrar as missas na sede do Grupo Liberal, propõe uma reflexão sobre o perdão. A leitura do dia é o Evangelho segundo Mateus 18, 21-35. Confira!

Neste sábado, 16, padre Cláudio aborda o perdão e a consciência de quem é cristão quando escolhe viver os ensinamentos de Deus. “Que coisa maravilhosa é ver o evangelista Mateus. Deus nos ama tanto que nos perdoa. Conscientizado deste perdão, tenho mais coragem de viver e praticar o dom que recebo todos os dias da minha vida”, iniciou.

O celebrante explica que é importante enxergar o próximo com os olhos de Deus. Em outro momento, Pighin relembra a passagem que Pedro aparece ao questionar Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar o seu próximo e diz: “Pedro ele se aproximou de Jesus e perguntou quantas vezes deveria perdoar o irmão que pecasse contra ele. Era uma tentativa de conseguir, quem sabe, garantias para o seu modo de pensar. E isso acontece conosco também, quando queremos desfrutar nossas vontades. Porém Jesus derruba as certezas de Pedro respondendo que deve perdoar 70 vezes 7, isto é, sem limites”, destacou.

O povo paraense é convidado a cultivar em seu modo de viver os ensinamentos, ainda mais se já desfrutaram do perdão, alerta. “Colocar em prática esse ensinamento de Jesus, assim, construiremos os laços de uma verdadeira amizade e ligação profunda. Profundamente humanas. Sem essa capacidade de amar, perdoar, não poderemos ter a verdadeira paz entre nós. Estão percebendo portanto que esta dimensão vai muito além de uma simples filantropia?”, arguiu.

"Somente o ser humano que tem a força de perdoar será ouvido. Continuando a parábola o devedor citado que não quis compartilhar com seus próximos a experiência do perdão que ele próprio tinha recebido é condenado, isto porque foi tão egoísta que não teve o menor esforço para compartilhar com os outros a graça que ele recebeu de Deus; o que faz essa experiência de Deus deve se doar aos irmãos, não pode separar a própria fé em Deus com a vida dos irmãos”, concluiu.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal. Já a missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana. A celebração é aberta ao público.