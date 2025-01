Padre Cláudio Pighin destaca o Batismo do Senhor como marco da história da salvação

Na homilia desta semana, sábado (11/01) e domingo (12/01), o Padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, refletiu sobre o significado do Batismo do Senhor, celebrado na liturgia. Ele destacou a narrativa do evangelista Lucas, que apresenta o batismo de Jesus como uma verdadeira catequese e marco da história da salvação.

“Assim inicia João Batista, o último profeta do testamento, que abre o caminho a Jesus. O centro da história é o início da salvação definitiva”, afirmou o padre.

Assista a homilia:

Ele destacou como Lucas situou o evento em um contexto histórico específico, mencionando o Império Romano.

“Por que ele fez isso? Quis dizer que nenhum poder político, representado por Tibério César, ou religioso, pelo sumo sacerdócio, dá o verdadeiro valor aos acontecimentos da humanidade. Mas é a palavra de Deus proclamada por João Batista que revela o Nosso Salvador”, explicou.

O pároco enfatizou que o papel de João Batista foi preparar o povo de Israel para receber Jesus, pregando o batismo e incentivando uma mudança de mentalidade em relação a Deus, baseada na prática da fraternidade e da justiça.

Ele também destacou a humildade de João Batista em reconhecer a superioridade de Jesus: “Toda a humildade do profeta em relação a Deus nos propicia uma humildade, como que nada enfrentamos sem a presença de Deus””, acrescentou.

O padre concluiu a homilia com um questionamento aos fiéis sobre a vivência do batismo: “O batismo de Jesus foi a revelação de sua divindade. E você, como vive o seu batismo? Tem consciência da sua dependência de Deus? Boa festa do batismo!”