Pacientes voltam sem atendimento do PSM do Guamá; casos graves estão sendo atendidos, diz Sesma

Muitas pessoas que procuraram o Hospital Pronto Socorro Municipal "Humberto Maradei", no Guamá, na manhã desta terça-feira (10), voltaram sem atendimento. É que, desde segunda-feira (9), os profissionais de saúde que trabalham no hospital paralisaram suas atividades. Eles alegam atraso no pagamento dos salários da categoria.

Na manhã desta terça-feira, as pessoas entravam no pronto-socorro e, lá dentro, recebiam a informação de que os profissionais estão em "greve". E que apenas os casos graves eram atendidos.

Eles também recebiam a informação de que deveriam procurar atendimento no PSM da 14 de Março (Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti), no Umarizal, ou na UPA da Sacramenta. Para uma jovem com conjuntivite (inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos, e o interior das pálpebras), a orientação foi a mesma. Ela preferiu não ser identificada.

Trabalhando na construção civil, Tiago Correia dos Santos, 37 anos, chegou ao PSM com uma inflamação na perna direita, em decorrência de um ferimento. “Estou com muita dor na perna. Cheguei lá e o rapaz não quis atender. Disseram que estão em greve”, afirmou. “Me mandaram pra Marambaia (UPA Marambaia). Como é que vou, se não tenho nem dinheiro?”, questionou Tiago. “Tenho que ficar sofrendo com essa dor até voltar ao normal (o atendimento)”, disse.

HPSM do Guamá está atendendo casos graves e moderados, garante Sesma

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que o Hospital Pronto Socorro Municipal "Humberto Maradei", no Guamá, está aberto e atendendo casos graves e moderados.

O secretário de saúde, Pedro Anaisse, as equipes de gestão da Sesma e do Pronto Socorro, e representantes do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) reuniram-se com os médicos do hospital, na segunda-feira (9), no intuito de negociar a regularização do pagamento dos plantões destes profissionais.

A Sesma reforçou que o orçamento de 2023 foi aberto, nesta terça-feira (10), e já está procedendo à regularização do pagamento destes profissionais. A previsão é que, até a próxima sexta-feira (13), o pagamento seja efetuado para que o atendimento seja retomado em sua totalidade.

A Sesma ressaltou que a paralisação parcial é relativa apenas aos atendimentos médicos. Os demais profissionais da saúde seguem trabalhando e atendendo normalmente no espaço. “A Sesma comunica, por fim, que os casos de atendimento leves não atendidos no espaço estão sendo encaminhados para as demais unidades da rede municipal de saúde de Belém”, informou ainda a nota.

Falta de pagamento de profissionais da saúde prejudica pacientes

Com a série de paralisações de profissionais da saúde em Belém, devido a atrasos no pagamento da gestão municipal, pacientes vêm sofrendo com a falta de atendimento e de procedimentos necessários, inclusive cirurgias.

Na segunda-feira (9), o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) publicou que os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia e de Icoaraci paralisaram suas atividades.

No mesmo dia, o HPSM do Guamá também suspendeu os atendimentos. A Sesma nega que a paralisação total de realização de cirurgias tenha acontecido e afirma que a situação dos atendimentos cirúrgicos já foi regularizada.

Quem já vinha sofrendo com esses problemas é a recepcionista Pryscilla Kellen Bentes, de 32 anos, que acompanha a dificuldade da mãe, Ana Regina Bentes de Souza, de 59 anos, para conseguir um leito cirúrgico em hospital público na capital.

“No dia 2 desse ano a minha mãe sofreu um acidente doméstico. Ela caiu e machucou o ombro. Como eu trabalho em horário comercial, só fiquei sabendo o que tinha acontecido quando voltei pra casa. Levei ela na UPA da Terra Firme, que é mais perto de casa, mas estava tudo fechado, porque os funcionários estavam em greve. Aí tive que pegar um aplicativo e ir para o PSM do Guamá, onde está funcionando, mas está muito cheio. Tem até pacientes esperando pelos corredores”, disse.

Pryscilla conta que, mesmo com alguma dificuldade, conseguiu que a mãe fosse atendida por um ortopedista de plantão no PSM do Guamá, que constatou que dona Ana Regina havia fraturado o ombro, sendo necessária a colocação de pinos por meio de um procedimento cirúrgico.

“Mas ela foi dispensada para casa porque o PSM não tinha um leito para ela ficar e só foi passado para ela um remédio para dor. Até agora estamos aguardando chamarem para a cirurgia, mas o hospital não está chamando ninguém porque está sem atendimento", contou.

"Já faz uma semana que ela está em casa nessas condições. Quando eu voltei no PSM para tentar uma providência, ainda me disseram que era mais seguro ela esperar em casa do que lá por causa de risco de infecção hospitalar. Mas tem muita gente, até em casos mais graves que ela, esperando sem conseguir a cirurgia. É um descaso”, completou.

Pryscilla diz que planeja pedir ajuda ao Ministério Público do Pará (MPPA) para tentar conseguir a cirurgia o mais rápido possível, enquanto sua mãe fica em casa, com dores, sem poder se cuidar sozinha nem fazer uma série de atividades antes comuns, como tomar banho e subir escada.

O que diz a Prefeitura de Belém

Na noite da última segunda-feira (09), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que os procedimentos cirúrgicos já foram retomados na rede municipal de saúde.

Em nota, a Sesma afirmou que, na última sexta-feira, 6, foi realizada uma reunião na sede do Ministério Público Estadual, na presença da promotoria de plantão, com a participação do secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse, e corpo técnico da secretaria, além dos representantes dos médicos traumatologistas e de seus advogados, no intuito de sanar as pendências que ocasionaram o atraso no repasse de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a categoria, bem como negociar o retorno dos serviços.

"Algumas questões foram levantadas pelas partes envolvidas e o acordo para retorno integral dos atendimentos na especialidade em questão foi encaminhado, tendo sido no mesmo dia regularizadas as autorizações via Sistema de Regulação (SISREG), sendo realizados 105 agendamentos que estavam em situação pendente na fila de espera. Os demais pacientes foram regulados gradativamente, de acordo com a disponibilidade de vagas.", detalhou.

A Sesma reforçou que está trabalhando em conjunto com os prestadores, no sentido de atualizar e diminuir o tempo na fila de espera para estes procedimentos cirúrgicos. Uma nova rodada de negociação foi agendada para o próximo dia 20.

"A Sesma ressalta, ainda, que durante a paralisação não houve suspensão total do serviço nesta especialidade, tendo ocorrido autorização/realização de cirurgias de traumatologia em adultos, porém em menor quantidade. Em relação à pediatria, esta não foi afetada e os demais casos graves ou urgentes, também foram encaminhados à rede estadual via Sistema Estadual de Regulação.", acrescentou.