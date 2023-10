Outubro Rosa: Grupo Liberal promove ações de conscientização e prevenção do câncer de mama

Com o intuito de disseminar a informação e o debate dentro do espaço ocupacional, o Grupo Liberal promove, em mais um ano de edição, a semana de conscientização sobre o Outubro Rosa entre seus colaboradores. A programação começou na manhã desta terça-feira (17), na sede de O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, com a palestra "Câncer de mama: vamos falar de prevenção". À tarde, os colaboradores puderam ter acesso a serviços gratuitos de corte de cabelo, limpeza facial e maquiagem. Nesta quarta-feira (18), às 16h, a equipe de O Liberal se reúne para a tradicional foto oficial com roupas cor-de-rosa, no intuito de fortalecer a visibilidade da campanha.

A palestra "Câncer de mama: vamos falar de prevenção" foi uma conversa com profissionais de saúde especializados da Unimed Belém, na manhã desta terça-feira (17), numa realização da gestão de Recursos Humanos. Foi ministrada pelo enfermeiro Sávio Santos, que deu detalhes sobre prevenção e sobre os fatores de risco que mais estão relacionados à doença.

“Promover o debate nas empresas é um meio crucial de prevenção. Desta forma, cada trabalhador se torna um disseminador de informação, levando o que aprendeu aqui para suas esposas, filhas e outras mulheres que fazem parte da vida dele, o que também é papel dos homens”, afirmou Sávio, que atualmente também é responsável técnico de Atenção primária da Unimed.

Programação foi marcada por palestra (Ivan Duarte / O Liberal)

A agente de Relacionamento Empresarial, Fernanda Ferreira, que possui um contato direto com as empresas que tem vínculo com a Unimed, afirmou que promover a informação sobre o câncer de mama nas organizações é um modo de ajudar quem não tem o hábito de cuidar da saúde. “Esta é uma campanha que deveria ter o ano todo, mas incluímos no mês de outubro por ter uma maior abertura das empresas. Além disso, muitos funcionários trabalham tanto que esquecem de si, então acaba sendo um meio de conscientizá-los sobre a saúde, como um todo”.

Por possuir um contato maior e mais próximos dos colaboradores do Grupo Liberal, Renata Souza, psicóloga e responsável pelo departamento de RH, relata que proporcionar a oportunidade da informação àqueles que fazem parte do grupo faz parte do calendário anual da empresa. “Sempre temos a preocupação de falar sobre esse assuntos, trazer profissionais qualificados para isso, principalmente este mês que fala sobre o câncer, já que temos casos aqui da doença em mulheres no processo de tratamento e outras já em processo de cura”, afirma.

Colaboradores participam das palestras

A palestra deste ano contou com a presença de colaboradores, inclusive homens, que estavam atentos às informações ministradas por Sávio.

A colaboradora Lucilene Vaz, de 43 anos, faz parte do grupo há cinco anos e diz que sempre participa das ações sazonais promovidas pela empresa. “Todo ano eu assisto, acompanho e participo porque sei que é importante ficar por dentro das informações e das atualizações da doença. A cada ano a gente sai daqui com mais informações e isso é muito importante”.

Programação da campanha mundial do Outubro Rosa

Celebrado anualmente, o Outubro Rosa é uma campanha mundial marcada por ações de conscientização relacionadas a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, recentemente incluído nas programações.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Cidades*