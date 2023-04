Outeiro: festividade de São Jorge e Ogum começa com procissão e levantada do mastro

Festividade do Santo e Orixá, São Jorge e Ogum, que chega a sua segunda edição no distrito de Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana e marca o Teve início, na manhã do último domingo (16), a, que chega a sua segunda edição no distrito de Outeiro , em Belém . Uma procissão pelas ruas da ilha e o levantamento do mastro marcaram o começo da programação, que continua ao longo desta semana. O evento é uma realização doe marca o Dia de São Jorge , celebrado no próximo domingo (23), data de encerramento do festejo.

No sincretismo religioso com a umbanda , o santo católico São Jorge é representado por Ogum, um orixá - nome atribuído às divindades cultuadas em crenças de matrizes africanas. "Eles carregam muitas características semelhantes, ambos são representados pela imagem de um guerreiro, um lutador. Para a gente, esse é um momento de agradecer e unir todos os devotos de São Jorge, independente da religião. Na procissão estiveram presentes representantes de várias crenças, pessoas da comunidade do Itaiteua, de Outeiro e de movimentos sociais que atuam na nossa ilha", destaca a mãe Suely de Iansã, organizadora do evento.

Durante esta semana, a programação continua com uma quermesse na sexta-feira (21), com ladainha, bingos e leilões, e no sábado (22), na parte da manhã, serviços serão oferecidos à comunidade, como emissão de documentos, atendimentos médicos e atividade recreativas e educativas, e um Tambor para Ogum a partir das 19h. A festividade encerra no domingo (23), com a derrubada do mastro e a distribuição da Feijoada de Ogum, tradição mantida há 13 anos pelo terreiro. Toda a programação é aberta ao público.

Ainda segundo a mãe Suely, os objetivos da programação são combater a intolerância religiosa , promover assistência da comunidade onde o terreiro está sediado e agradecer a São Jorge pelas graças alcançadas. "A todos que se identificam com essa espiritualidade, que são devotos de São Jorge e Ogum, fica nosso convite para participar da festividade”, convida.

O fundador da Casa Preta Amazônia, Anderson de Sousa, conhecido como Don Perna, que desenvolve ações culturais em Outeiro, é um dos parceiros da programação. Para ele, a festividade é um posicionamento importante no combate ao racismo, inclusive na esfera religiosa, tema que recentemente foi debatido no BBB. "A gente não pode ter medo de assumir o nosso papel, seja como afrorreligioso ou como uma pessoa preta. Esse tipo de atividade tende a expandir e ampliar o entendimento da cultura popular, da cultura negra”, diz o artista.

Serviço:

2ª Festividade do Santo e Orixá São Jorge e Ogum em Outeiro

Local: Sede do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana - Tv. Dr. Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)

Data: 16 a 23/04

Redes sociais: @terreirorecantodosorixas Sede do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana - Tv. Dr. Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)16 a 23/04