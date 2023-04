Operação Tiradentes conta com reforço de segurança em Belém e no interior do Pará durante o feriado

Cerca de 900 agentes estarão mobilizados para atuar no reforço das ações de segurança em 30 municípios do Pará, durante a Operação Tiradentes, que será deflagrada nesta sexta-feira (21) e se estenderá até o dia 24 de abril. O objetivo da ação é reforçar o efetivo durante o feriado nacional de Tiradentes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) coordenará a Operação Tiradentes juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança, tanto da esfera estadual quanto municipal.

A Operação foi articulada a fim de garantir mais segurança e tranquilidade aos paraenses que buscam as praias e balneários para aproveitar o feriado prolongado, bem como para os que optarem por ficar na capital. “Estamos deslocando esforços para auxiliar no policiamento dos interiores para aqueles que pretendem ir com suas famílias para as principais praia e balneários do estado nesse período de feriado prolongado. Montamos mais uma operação visando proporcionar maior segurança e tranquilidade, tanto aos que deslocam para o interior quanto para os que ficam na Capital do estado”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Ações

Agentes das Polícias Civil e Militar estarão atuando em rondas ostensivas e de fiscalização nas praias evitando a ação de criminosos. O Departamento de Trânsito (Detran) atuará na fiscalização de sons automotivos com uso irregular de equipamentos de Som, a fim de combater a poluição sonora.

As ações estarão sendo executadas de forma integrada com as demais forças policiais. As equipes estarão empregadas também nas atividades de fiscalização de bares e estabelecimentos comerciais por meio da operação “Tolerância Zero” .

Interior

Equipes da Segup estarão em Salinas realizando o ordenamento do fluxo de trânsito na praia do Atalaia, garantindo assim mais segurança aos condutores de veículos e aos banhistas. As ações estarão presentes também nas praias de Outeiro, distrito de Belém, Marapanim, Marudá, Abaetetuba, Cotijuba, Vigia, Bragança, entre outros municípios.

Na Região Metropolitana, serão feitas operações integradas como a “Tolerância Zero”, “Visibilidade” e “Lei Seca”, com intuito de reforçar também a segurança na Capital, que manterá a cobertura ostensiva e preventiva nas atividades de segurança pública.

Integração

A operação Tiradentes reunirá agentes do Departamento de Trânsito (Detran-PA), Polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), entre outros órgãos que atuarão no reforço do feriado.