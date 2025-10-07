Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Operação busca combater venda de bebidas falsificadas, em Belém

A iniciativa surge em resposta a casos recentes de intoxicação exógena por metanol registrados em outras regiões do país 

O Liberal
fonte

Operação busca combater venda de bebidas falsificadas, em Belém. (Reprodução)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa), com apoio do Procon/PA, realiza nesta quarta-feira (8) uma operação preventiva para combater a comercialização de bebidas falsificadas ou sem comprovação de origem na capital.

A ação começa às 14h, com saída da sede da Sesma, e seguirá até o início da noite. A primeira etapa da operação se concentrará em distribuidores de bebidas na área central da cidade, com expansão para restaurantes, supermercados e bares ao longo do dia.

A iniciativa surge em resposta a casos recentes de intoxicação exógena por metanol registrados em outras regiões do país, e visa proteger a saúde da população, assegurando que as bebidas comercializadas em Belém estejam dentro dos padrões sanitários e legais.

Durante as inspeções, as equipes da Vigilância Sanitária e do Procon irão verificar rótulos, notas fiscais e demais documentações que comprovem a procedência dos produtos. Estabelecimentos que apresentarem irregularidades poderão ser autuados, ter mercadorias apreendidas ou, em casos mais graves, ser interditados.

Segundo a Sesma, a operação também busca conscientizar comerciantes sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas e a importância do cumprimento das normas de segurança sanitária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação busca combater venda de bebidas falsificadas, em Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

FIQUE DE OLHO!

Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

06.10.25 15h22

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

MAIS LIDAS EM BELÉM

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA

Círio 2025: Aeroporto Internacional de Belém terá batismo de aeronaves nesta terça-feira (7)

A programação inclui a visita da Imagem Peregrina e uma missa aberta ao público

06.10.25 15h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda