Operação busca combater venda de bebidas falsificadas, em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Departamento de Vigilância Sanitária (Devisa), com apoio do Procon/PA, realiza nesta quarta-feira (8) uma operação preventiva para combater a comercialização de bebidas falsificadas ou sem comprovação de origem na capital.

A ação começa às 14h, com saída da sede da Sesma, e seguirá até o início da noite. A primeira etapa da operação se concentrará em distribuidores de bebidas na área central da cidade, com expansão para restaurantes, supermercados e bares ao longo do dia.

A iniciativa surge em resposta a casos recentes de intoxicação exógena por metanol registrados em outras regiões do país, e visa proteger a saúde da população, assegurando que as bebidas comercializadas em Belém estejam dentro dos padrões sanitários e legais.

Durante as inspeções, as equipes da Vigilância Sanitária e do Procon irão verificar rótulos, notas fiscais e demais documentações que comprovem a procedência dos produtos. Estabelecimentos que apresentarem irregularidades poderão ser autuados, ter mercadorias apreendidas ou, em casos mais graves, ser interditados.

Segundo a Sesma, a operação também busca conscientizar comerciantes sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas e a importância do cumprimento das normas de segurança sanitária.