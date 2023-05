O que é artrose? Conheça sintomas e tratamento para possível doença que afeta quadril de Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter que passar por uma cirurgia no quadril em breve, após retornar de viagem ao Japão, para onde partiu na última quarta-feira (17) rumo à reunião da cúpula do G7. A principal suspeita é que o presidente esteja sofrendo com artrose.

O que é artrose?

Artrose é um tipo de artrite que ocorre quando o tecido flexível das extremidades dos ossos se desgasta. O desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos (cartilagem) ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo, provocando dores nas articulações.

Quais os sintomas das artrose?

O sintoma mais comum é a dor nas articulações das mãos, do pescoço, da região lombar, dos joelhos e dos quadris.

Qual o tratamento para artrose?

Medicamentos, fisioterapia e, às vezes, cirurgia podem ajudar a reduzir a dor e manter o movimento articular. Cada caso exige um tratamento diferente, portanto, é importante procurar auxílio de um médico.

O que é quadril?

Quadril é a articulação formada pela união entre a parte proximal do fêmur (osso da coxa) e o acetábulo (parte da bacia que articula com a cabeça do fêmur).